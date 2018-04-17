Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на …