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На время ЧМ-2018 большегрузам ограничат въезд в Самару
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17 апреля 2018, 01:10
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Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня
Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике …
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16 апреля 2018, 01:37
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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
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16 апреля 2018, 09:49
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К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре
В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, …
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13 апреля 2018, 10:13
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К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках
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6 апреля 2018, 04:04
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Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля
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3 апреля 2018, 10:51
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Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона
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30 марта 2018, 12:24
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В Самаре открыли первое в области поле для мини-гольфа
Первое в 63-м регионе поле для мини-гольфа, соответствующее международным стандартам, появилось на территории самарской школы-интерната №117 (ул. Майская, 49). В этом учебном заведении для ребят с нарушениями слуха работает секция мини-гольфа. Теперь у воспитанников появилась площадка для полноценных тренировок.
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19 сентября 2014, 09:54