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Материалы по теме:

На время ЧМ-2018 большегрузам ограничат въезд в Самару

На время ЧМ-2018 большегрузам ограничат въезд в Самару

В Самаре ограничат движение большегрузов на время ЧМ-2018, сообщил глава регионального минтранса Иван Пивкин. Напомним, чемпионат стартует 14 июня и продолжится до 15 июля. В период игр грузовики смогут проезжать через город только ночью. В дневное время грузовой транспорт массой 

17 апреля 2018, 01:10
Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Укладку газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат сегодня

Сегодня, 16 апреля, на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» завершат укладку газона, передает пресс-служба главы региона. Работы завершатся к концу понедельника, заявил заместитель гендиректора компании-подрядчка ПСО «Казань» Сергей Пономарев. Как уже сообщала «ТЕРРА», газон для самарского стадиона был срезан в питомнике 
16 апреля 2018, 01:37
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Появились видео и новые фотографии укладки газона на поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Первые 12 большегрузов с рулонами газона прибыли в Самару 
16 апреля 2018, 09:49
К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

К ЧМ-2018 дорожные знаки за 101 миллион рублей установят в Самаре

В Самаре предусмотрено более 101 миллиона рублей на установку к ЧМ-2018 дорожных знаков, которые после чемпионата уберут. Подрядчика для выполнения работ по созданию системы городской навигации ищет региональный минтранс. Помимо дорожных знаков, предусмотрена установка светофоров, ограждений, фан-барьеров, табло прибытия транспорта, 

13 апреля 2018, 10:13
К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

Дворкович: стадион ЧМ-2018 в Самаре должны сдать к 25 апреля

В Самаре новый стадион для матчей ЧМ-2018 «Самара Арена» должен быть сдан 25 апреля. Такую дату на встрече с журналистами назвал вице-премьер Аркадий Дворкович, который с рабочей поездкой прибыл в Екатеринбург. Первый тестовый матч, как и планировалось ранее, намечен на 

3 апреля 2018, 10:51
Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

Появилось видео подготовки «Самара Арены» к укладке газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет подготовка к укладке газона. Видео опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань». На будущем футбольном поле идет укладка мелкого щебня. Напомним, газон для «Самара Арены» вырастили в питомнике в Германии.

Напомним, работы на площадке 
30 марта 2018, 12:24
В Самаре открыли первое в области поле для мини-гольфа

В Самаре открыли первое в области поле для мини-гольфа

Первое в 63-м регионе поле для мини-гольфа, соответствующее международным стандартам, появилось на территории самарской школы-интерната №117 (ул. Майская, 49). В этом учебном заведении для ребят с нарушениями слуха работает секция мини-гольфа. Теперь у воспитанников появилась площадка для полноценных тренировок. 

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19 сентября 2014, 09:54
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