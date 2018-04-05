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Материалы по теме:

Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре

В Самаре раскрыто разбойное нападение на одну из автозаправочных станций на улице Дачной. Грабитель плеснул в окно кассира АЗС горючую жидкость. Как сообщили полицейские, инцидент произошел еще 30 марта. В полиции предоставили видео с места 
5 апреля 2018, 03:31
ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре ликвидируют последствия коммунальной аварии на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала «ТЕРРА», 
5 апреля 2018, 11:10
В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой

В Самаре на улице Ново-Садовой в среду, 4 апреля, случился потоп. Очевидцы публикуют фото в социальных сетях. Судя по комментариям, инцидент произошел 
4 апреля 2018, 06:02
Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой

В Самаре устанавливаются подробности инцидента в элитной высотке на улице Ново-Садовой. Сообщение о «взрыве» в доме №106 «о» появилось во вторник, 3 апреля. Вечером местных жителей напугал хлопок и дым, поваливший из окна многоэтажки. Ранее сообщалось, что к месту ЧП 
4 апреля 2018, 10:40
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»

Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.

«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь 
2 апреля 2018, 09:33
Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ

Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ

Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового 

30 марта 2018, 01:20
В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре представители МВД сообщили, что произошло на перекрестке улиц Ново-Садовой и Советской 
28 марта 2018, 02:40
В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской

В Самаре очевидцы сообщили, что затопило трамвайные пути на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской. Фото с места происшествия появилось в социальной сети.

«Остановка Карла Маркса. Очередной прорыв», - 
21 марта 2018, 12:27
Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре

В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
19 марта 2018, 10:09
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