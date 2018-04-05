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Грабитель плеснул горючую жидкость в окно кассира АЗС в Самаре
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5 апреля 2018, 03:31
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ТТУ сообщило о движении трамваев после аварии на Ново-Садовой в Самаре
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5 апреля 2018, 11:10
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В Самаре потоп – машины «тонут» на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 06:02
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Появилось новое фото и подробности «взрыва» в элитном доме на Ново-Садовой
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4 апреля 2018, 10:40
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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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В блогах: 7 шампуней и шоколад унес из магазина самарский «экстрасенс»
Офицер самарской полиции Ольга Шелест снова поведала в "ЖЖ" про коварную кражу в магазине области.
«В селе Валы мужчина, по-видимому обладая экстрасенсорными способностями (потому что по-другому объяснить это явление даже сами продавцы не могут), похитил из «Пятерочки» семь …
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2 апреля 2018, 09:33
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Видео пуска ракеты-носителя «Союз» показало Минобороны РФ
Накануне вечером в 20 часов 38 минут по московскому времени с космодрома Плесецк состоялся успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Союз-2-1в». Она вывела на орбиту спутник военного назначения. Это четвертый старт нового носителя. Ракета оснащена силовой установкой НК-33А - модификацией базового …
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30 марта 2018, 01:20
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В МВД рассказали правду о происшествии на Ново-Садовой в Самаре
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28 марта 2018, 02:40
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В Самаре затопило трамвайные пути на Ташкентской
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21 марта 2018, 12:27
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Из-за аварии и потопа автобусы объезжают улицу Промышленности в Самаре
В Самаре в понедельник, 19 марта, произошла коммунальная авария на улице Луганской в Железнодорожном районе. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. Дорогу на улице Промышленности затопило, из-за этого произошли изменения в движении общественного транспорта. В соцсети появилось фото очевидца.
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19 марта 2018, 10:09