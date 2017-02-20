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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото

Сегодня, 19 февраля, в Тольятти на улице Дзержинского в районе дома №10 рядом с остановкой маршрутное такси совершило наезд на женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

По словам водителя микроавтобуса, он просто не заметил женщину, так как, 
19 февраля 2017, 02:32
Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото

Вчера, 18 февраля, ночью на ГЭТу Сызранской ГЭС проходила настоящая спасательная операция – поздно вечером там под лед провалилась Нива. По предварительным данным, молодые люди выехали на реку Сызранка в районе Уваровки и доехали до «двухгорья». Там их машина и 
19 февраля 2017, 01:59
Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)

Вчера под Сызранью на автомагистрали М-5 «Урал» произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает «Маленькая Сызрань», около 14 часов на 907 километре в районе ближней АЗС «Лукойл» лоб в лоб столкнулись Газель и фура Mercedes-Benz. По версии сотрудников полиции, на 
19 февраля 2017, 01:33
В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»

Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 
18 февраля 2017, 03:48
В Самаре на Мичурина

В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом

Сегодня ночью, 18 февраля, на улице Мичурина, между Челюскинцев и Луначарского, произошло серьезное ДТП. В инцидент попали ВАЗ-2114 и самосвал КамАЗ, сообщают очевидцы в соцсетях.
 
В результате аварии никто не пострадал, однако ВАЗ получил серьезные повреждения. Как утверждают свидетели 
18 февраля 2017, 03:34
В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП

В среду, 15 февраля, в Самарской области на трассе М-5 в районе Сызрани произошло ДТП – столкнулись грузовики. Предположительно, в снегопад 31-летний водитель «Вольво», ехавший в сторону Москвы, не выбрал безопасную скорость и столкнулся с движущимся навстречу «Рено Магнум». Вторым 

16 февраля 2017, 08:04
Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»

ЧП произошло на улице Советской. По словам очевидцев, нападению предшествовал конфликт на бытовой почве между сотрудницей торгового объекта и ее бывшим супругом. Во время ссоры мужчина ударил женщину ножом. Известно, что женщина жива, пишет «КТВ ЛУЧ». По неофициальным сведениям, она 
14 февраля 2017, 11:14
В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео

В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла 

14 февраля 2017, 02:34
Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го

В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.

Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. 
13 февраля 2017, 03:53
Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара

В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.

Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня 
12 февраля 2017, 05:35
В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя

В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.

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10 февраля 2017, 01:17
Тольяттинцы берут еду из помойки

Тольяттинцы берут еду из помойки

В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и 
10 февраля 2017, 09:43
В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские

Три патруля ДПС теперь постоянно дежурят на трассе М-5 в районе Сызрани. В Интернете появились фотографии. Машины не настоящие, это картонные макеты.

«Бутафорские патрули призваны сократить аварийность, так как при виде машины ДПС водители стараются ехать по правилам», - 
17 января 2017, 03:59
На М5 столкнулись автокран, фура «Скания» и «Ниссан»

На М5 столкнулись автокран, фура «Скания» и «Ниссан»

Авария с участием трех транспортных средств произошла сегодня на федеральной трассе М5 Самара - Уфа - Челябинск на территории Башкирии. Об этом сообщают региональные СМИ, ссылаясь на информацию полиции.
Согласно предварительным сведениям, на 1515 километре трассы в остановившийся для осуществления 

28 октября 2016, 02:37
Под Самарой в столкновении тягача и «ВАЗ-2111» погибли два человека

Под Самарой в столкновении тягача и «ВАЗ-2111» погибли два человека

Во вторник, 6 сентября, рано утром в Самарской области на федеральной трассе М-5 произошла автомобильная катастрофа, которая унесла две жизни. Опытный водитель тягача «Вольво» с полуприцепом допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся в лобовую с машиной «ВАЗ-2111». Легковушкой 
6 сентября 2016, 04:56
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