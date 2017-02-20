В Интернете опубликовано видео, снятое участником ДТП на трассе М-5 около города Сызрань. На так называемом «варламовском» перекрестке 17 февраля столкнулись два вазовских автомобиля – «четырнадцатая» и Lada Largus.
На видео есть момент столкновения. Один из людей – по предварительной информации это пассажир «Ларгуса» - держится за голову.
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В Тольятти маршрутка сбила насмерть женщину, есть фото
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19 февраля 2017, 02:32
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Команда «Чипов и Дейлов» вытащила в Сызрани провалившуюся под лед «Ниву», есть фото
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19 февраля 2017, 01:59
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Под Сызранью столкнулись фура и ГАЗель: погиб человек (есть фото)
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19 февраля 2017, 01:33
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В Самаре на Кирова водитель сбил шестиклассницу на «зебре»
Днем 14 февраля, примерно в 14:30 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по проспекту Кирова от Заводское шоссе в сторону Физкультурной. Напротив 141-го дома по Кирова он совершил наезд на пешехода, 12-летнюю девочку, она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу …
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18 февраля 2017, 03:48
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В Самаре на Мичурина "четырнадцатая" столкнулась с КАМАЗом
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18 февраля 2017, 03:34
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В Самарской области грузовики перекрыли М-5 из-за ДТП
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16 февраля 2017, 08:04
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Сызранец напал с ножом на бывшую супругу в магазине «Рубль Бум»
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14 февраля 2017, 11:14
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В Тольятти перевернулась фура с запчастями, есть видео
В социальной сети появилось видео ДТП с фурой, которой произошло в Тольятти в понедельник, 13 февраля. По сообщению очевидца, большегруз с запчастями, двигавшийся в направлении Автозаводского района, перевернулся на пересечении улицы Новозаводской и Обводного шоссе. По предварительной информации, авария произошла …
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14 февраля 2017, 02:34
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Появилось новое видео со стройки стадиона «Самара Арена» - февраль 2017-го
В интернете опубликовано новое видео со стройплощадки, где возводят стадион «Самара Арена» для проведения матчей ЧМ-2018. В комментарии к ролику указано, что съемка проведена в феврале 2017 года.
Напомним, в ночь на 13 февраля на стройке произошел пожар. …
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13 февраля 2017, 03:53
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Глюкоза: миф о моем рождении в Сызрани был частью пиара
В ряде открытых источников утверждается, что местом рождения певицы является Сызрань. Однако недавно в беседе с журналистами «Накануне» Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, заявила: подобная информация является частью PR-кампании.
Интересно, как утверждается в «Википедии», девушка родилась 7 июня …
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12 февраля 2017, 05:35
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В Жигулевске прохожий снял на видео гулявшего по улице медведя
В социальных сетях появилось сообщение о медведе, разгуливающем по улице в городе Жигулевске. По словам автора ролика, зверь агрессии не проявлял. Он пытался взобраться на дерево. «Здоровенный медведь», - прокомментировал очевидец. Он также отметил, что на животном была цепь.
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10 февраля 2017, 01:17
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Тольяттинцы берут еду из помойки
В другой группе "ВК" - "Происшествия Тольятти" - выложили видео о том, как местные жители разбирают еду из помойки. Речь идет о просрочке, которую выкидывают сотрудники "Перекрёстка" на улице Тополиной. Автор видео предположил, что просрочка, наверное, достаточно свежая и …
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10 февраля 2017, 09:43
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В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские
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17 января 2017, 03:59
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На М5 столкнулись автокран, фура «Скания» и «Ниссан»
Авария с участием трех транспортных средств произошла сегодня на федеральной трассе М5 Самара - Уфа - Челябинск на территории Башкирии. Об этом сообщают региональные СМИ, ссылаясь на информацию полиции.
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28 октября 2016, 02:37
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Под Самарой в столкновении тягача и «ВАЗ-2111» погибли два человека
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6 сентября 2016, 04:56