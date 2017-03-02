В Интернете опубликовано видео, как снежная лавина с крыши дома рухнула прямо на остановку общественного транспорта. В результате был проломлен навес остановочного павильона. Сообщается, что инцидент произошел на улице Советской Армии 25 февраля. Людей в момент происшествия на остановке не было. По словам очевидцев, на крыше дома убирали снег представители коммунальных служб.
http://63.ru
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Появилось видео с новым тоннелем на Московском шоссе, возле которого недавно случился потоп
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2 марта 2017, 03:54
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В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
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2 марта 2017, 01:41
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2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео
Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки …
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2 марта 2017, 12:02
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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В Самаре на остановке уголовник забил насмерть женщину
В Самаре сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу, передает ГУ МВД по Самарской области.
По версии полицейских, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина …
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26 февраля 2017, 05:49
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В блогах: в Самаре трактор снегом потушил горящий автомобиль
В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" выложили видео, как в Самаре трактор потушил автомобиль, засыпав его снегом из ковша. 14 февраля ночью камеры зафиксировали, как мужчина облил бензином стоящую в одном из дворов по Московскому шоссе Kia Ceed и …
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17 февраля 2017, 08:09
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В блогах: в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега
Блогер Нина Дюкова пожаловалась, что в Самаре на площади Героев 21-й Армии слишком много снега: "За всю зиму его отсюда, похоже, так и не вывозили ни разу. Многие сугробы под 2 метра. Ничего не видно". "В центре еще хуже, …
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14 февраля 2017, 09:40
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В блогах: про уборку снега на самарской набережной
Блогер Виталий Политов пишет про "уборку самарской набережной после воскресного снегопада". "В целом с этой задачей городские власти справляются. Уже в понедельник практически все было хорошо почищено. Правда, без некоторых недочетов не обошлось. Те, кто чистят дорожки и лестницы, …
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7 февраля 2017, 04:43
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В Самарской области слой снега вырос до 79 см и ожидается метель
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6 февраля 2017, 10:03
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В блогах: у «Авроры» сделали маленький остановочный павильон
Жанне Скоковой не понравилось решение властей Самары убрать на автобусной остановке на улицы Авроры большую крышу и вместо нее поставить маленький остановочный павильон. "Странное решение, ведь здесь всегда полно народа и останавливается по 3-4 автобуса одновременно, - пишет Жанна …
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27 сентября 2016, 09:19
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В Самаре у коммунальных служб украли ограждения на 150 000 рублей
Сотрудники коммунальных служб подсчитывают убытки. Неизвестные украли или повредили несколько комплектов фирменных ограждений.
Новые ограждения с подсветкой и специальным механизмом разработали и начали выпускать около двух лет назад. Их использовали во время земляных работ. С начала 2016 года коммунальщики лишились уже …
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19 августа 2016, 02:28
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В Сызрани коммунальщики поломали бобровые плотины
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10 мая 2016, 11:41
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В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась
Блогер soeff_ivan поведал про чудесную трансформацию, случившуюся с трамвайной остановкой на Хлебной площади. "После публикации в "ЖЖ" фото ее ужасного состояния всего через два дня произошли кардинальные изменения. Оперативно сработали! Большое спасибо от бабушек!" - добавляет автор.
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5 февраля 2016, 07:27
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В блогах: Остановка трамвая на Хлебной площади
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3 февраля 2016, 09:49
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На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)
Мэрия Самары сообщила, что с ноября по декабрь этого года в городе будут введены ограничения на ряде дорог.
Будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на следующих участках улиц и дорог:
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