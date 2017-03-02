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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 2 марта 2017г 
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В блогах: В Самаре остановка трамвая на Хлебной площади преобразилась

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В блогах: Остановка трамвая на Хлебной площади

В блогах: Остановка трамвая на Хлебной площади

Блогер Евгений Синюков выложил "жуткое фото остановки трамвая на Хлебной площади". "Эта остановка - истинное зеркало самарских реалий. Сразу видна работа соответствующих служб. А вот интересно, как бабушке, к примеру, присесть тут на лавочку? Или как укрыться от непогоды? А 
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На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

На 14 улицах Самары запретят остановку и стоянку (список)

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Самарских коммунальщиков лишили отпусков на период снегопадов

Сегодня, 25 сентября, глава администрации Самары Олег Фурсов провел совещание по подготовке к отопительному сезону. Котельные готовы на 95%, объекты инженерной инфраструктуры на 80%, жилых дома - на 90%. Перекладка теплотрасс должна завершиться уже в ближайшее время. Из 660 объектов 
25 сентября 2015, 09:44
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