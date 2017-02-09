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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Материалы по теме:

Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео

Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео

В Самарской области на территории технопарка «Жигулевская долина» впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода. Там находится единственный в России и странах СНГ испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.

В тестах приняла участие машина 

9 февраля 2017, 11:37
В Самаре водитель Kia сбил двух девочек, которые шли на зеленый

В Самаре водитель Kia сбил двух девочек, которые шли на зеленый

В среду, 8 февраля, у ТЦ «Мегасити» иномарка Kia сбила двух девочек-пешеходов. По данным ГИБДД, они переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшим по 16 лет. По словам очевидцев, на место ДТП приехали две бригады скорой помощи. 
8 февраля 2017, 05:34
В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

Полиция Самары разыскивает автомобилиста, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Инцидент произошел на улице Майской в Кировском районе 6 февраля, примерно в 16:30.

Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в 

8 февраля 2017, 04:18
Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре

В Самаре на мосту в районе Хлебной площади произошло массовое ДТП, сообщили очевидцы. По их словам, образовалась пробка в обе стороны. Столкнулись три автомобиля, в том числе иномарка BMW X5.

ДТП произошло в среду, 8 февраля, примерно в 11 часов 20 

8 февраля 2017, 02:09
В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору

В Самаре примерно в 19.00 в понедельник на пересечении улиц Ставропольской и Советской трамвай сошел с рельсов и снес фонарный столб. После чего перегородил проезжую часть улицы Ставропольский полностью. Пассажиры нескольких десятков трамваев и автобусов вынуждены идти пешком по морозу. 

6 февраля 2017, 08:18
В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»

В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.

В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
6 февраля 2017, 11:43
Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями

В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина 
3 февраля 2017, 04:55
В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку

О краже, произошедшей в Саратовской области, сообщили региональные информагентства со ссылкой на правоохранительные структуры. В Пугачевском районе житель одного из сел похитил подвесной мост.
Вчера, 1 декабря, сотрудники полиции задержали 19-летнего парня из села Бобровка. Он подозревается в краже подвесного 

2 декабря 2016, 01:13
Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти

Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило ремонт моста через реку Сок протяженностью 285 погонных метров на федеральной трассе М-5 «Урал» (1029 км). Работы на сооружении начались в июне текущего года. За этот период дорожники заменили покрытие, произвели устройство защитного слоя из 

30 ноября 2016, 10:04
В Сызрани на мосту сгорели «семерка» и «Газель», есть фото

В Сызрани на мосту сгорели «семерка» и «Газель», есть фото

Сегодня, 4 июля, в Сызрани около 15:20 на аварийном мосту по улице Декабристов в результате дорожно-транспортного происшествия загорелись два автомобиля.

Как передает «Маленькая Сызрань», ВАЗ-2107 на спуске со стороны улицы Студенческой не успел затормозить перед грузовой «Газелью», которая 
4 июля 2016, 10:22
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