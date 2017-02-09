Вечером в среду, 8 февраля, в Самаре произошло ДТП – автомобиль Fiat Albea упал с моста через реку Татьянку. Иномарка рухнула на крышу на береговую полосу. Водитель получил травму головы. Медики оказали мужчине помощь, ехать в больницу он не захотел. По словам патрульных, автомобилист был трезв. Пассажиров в машине не было. Предположительно, не выбрав безопасную скорость, водитель не справился с управлением, и улетел с моста. Проводится проверка. В социальной сети появилось видео с места происшествия. Момент падения - примерно с 45-й секунды.
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Lada Vesta прошла тест «Удар макетом головы ребенка», есть видео
В Самарской области на территории технопарка «Жигулевская долина» впервые в России проведены испытания автомобиля по требованиям безопасности пешехода. Там находится единственный в России и странах СНГ испытательный стенд, на котором можно проводить испытания по защите пешехода.
В тестах приняла участие машина …
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9 февраля 2017, 11:37
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В Самаре водитель Kia сбил двух девочек, которые шли на зеленый
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8 февраля 2017, 05:34
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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся
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8 февраля 2017, 04:18
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Появилось видео массового ДТП на мосту в Самаре
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8 февраля 2017, 02:09
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В Самаре трамвай на пересечении Ставропольской и Советской снес световую опору
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6 февраля 2017, 08:18
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В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»
В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.
В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
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6 февраля 2017, 11:43
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Видео в блогах: в Самаре ограбили ящик с пожертвованиями
В Самаре мужчина попал на видео во время кражи ящика с пожертвованиями для бездомных животных, сообщают в группе "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)". Кража случилась 1 февраля в одной из самарских ветклиник. Интересного клиента сняли установленные в помещении камеры. Мужчина …
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3 февраля 2017, 04:55
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В Саратовской области парень украл подвесной мост через реку
О краже, произошедшей в Саратовской области, сообщили региональные информагентства со ссылкой на правоохранительные структуры. В Пугачевском районе житель одного из сел похитил подвесной мост.
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2 декабря 2016, 01:13
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Федеральные дорожники отремонтировали мост на участке трассы между Самарой и Тольятти
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Поволжуправтодор» завершило ремонт моста через реку Сок протяженностью 285 погонных метров на федеральной трассе М-5 «Урал» (1029 км). Работы на сооружении начались в июне текущего года. За этот период дорожники заменили покрытие, произвели устройство защитного слоя из …
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30 ноября 2016, 10:04
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В Сызрани на мосту сгорели «семерка» и «Газель», есть фото
Сегодня, 4 июля, в Сызрани около 15:20 на аварийном мосту по улице Декабристов в результате дорожно-транспортного происшествия загорелись два автомобиля.
Как передает «Маленькая Сызрань», ВАЗ-2107 на спуске со стороны улицы Студенческой не успел затормозить перед грузовой «Газелью», которая …
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4 июля 2016, 10:22