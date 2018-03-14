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Материалы по теме:

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России

Влиятельное британское издание The Guardian опубликовало статью о подготовке российских городов к ЧМ-2018 по футболу. «Строительство самарской «Космос Арены» затягивается, проект по мере роста затрат и логистики потерпел большие изменения. Первая тестовая игра состоится там не ранее 28 апреля», - 
12 марта 2018, 08:01
Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области

В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru.  По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые 
12 марта 2018, 04:44
Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео

Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже 
12 марта 2018, 03:36
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, произошло массовое ДТП на Московском шоссе в районе ТЦ «Скала». По сообщению очевидцев, столкнулись три автомобиля «Шкода Октавия», «Шевроле Лачетти» и «Лада Гранта». Иномарка Skoda 
12 марта 2018, 02:21
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре

В Самаре в понедельник, 12 марта, с 9:30 будет отключено холодное водоснабжение частных домов, расположенных в границах Московского шоссе, улиц Гастелло, Финской и Ботанического переулка, а также дом №96 по улице Финской, сообщает компания «Самарские коммунальные системы». Это связано с 

12 марта 2018, 10:30
«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины

7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. 
11 марта 2018, 02:25
«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе

Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
 
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
 
8 марта 2018, 05:52
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре

В Самаре сняли на видео потоп, случившийся на улице Ново-Садовой. Коммунальная авария произошла в ночь на 7 марта в районе перекрестка с улицей Челюскинцев. Движение транспорта по Ново-Садовой от Северовсоточной магистрали до улицы Осипенко ограничено. Напомним, по сообщению СКС, к 
7 марта 2018, 10:24
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».

«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут 
2 марта 2018, 11:46
Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата

Стала известна дата пробного рейса по новой трамвайной ветке к стадиону «Самара Арена», где летом состоятся шесть матчей ЧМ-2018.  Первый тестовый трамвай должен выйти на линию уже 12 марта, уверяет подрядчик. Основные работы завершены на 90 процентов. Об этом в 
28 февраля 2018, 01:10
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня

Появились новые фотографии со стадиона «Самара Арена», на котором запланировано проведение шести матчей ЧМ-2018. Там идет подготовка для укладки футбольного газона. Сейчас будущее поле находится под теплицей. Газон выращивают в Германии. Теплицу обещают разобрать, как только в Самаре потеплеет до 
27 февраля 2018, 04:24
Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре

Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед 
21 февраля 2018, 08:36
В Самаре на улице Ново-Садовой с рельсов сошел трамвай

В Самаре на улице Ново-Садовой с рельсов сошел трамвай

Вечером 7 февраля в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовой в районе пересечения с Губанова сошел с рельсов трамвай, который ехал по 22-му маршруту, сообщается в паблике «Самара Life».

К счастью, ЧП обошлось 
8 февраля 2018, 09:02
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника

Вчера, 29 декабря, около 19:15 в Кировском районе Самары произошло ДТП с участием общественного транспорта, передает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии полицейских, напротив дома № 76 по улице Советской водитель трамвая сбил 15-летнего подростка. Школьник пытался перебежать 
30 декабря 2017, 03:36
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