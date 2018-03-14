|
«Самара Арена» названа «самым отстающим» стадионом ЧМ-2018 в России
|
12 марта 2018, 08:01
|
Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области
В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru. По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые …
|
12 марта 2018, 04:44
|
Неудачную попытку дать взятку полицейскому из Самары сняли на видео
Появилось видео неудачной попыткой подкупа одного из сотрудников самарской полиции. Ролик опубликован на сайте ГУ МВД России по Самарской области. Подозреваемого злоумышленника задержали 1 марта при попытке передачи 200 тысяч рублей руководителю одного из отделов городского управления МВД. Как уже …
|
12 марта 2018, 03:36
|
Три автомобиля столкнулись у ТЦ «Скала» и перекрыли Московское шоссе в Самаре
|
12 марта 2018, 02:21
|
Холодная вода отключена в домах на Московском шоссе в Самаре
|
12 марта 2018, 10:30
|
«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины
|
11 марта 2018, 02:25
|
«Всегда красный!»: Самарцы жалуются на сбой работы новых светофоров на Московском шоссе
Водители Самары опять столкнулись с неполадками светофоров на Московском шоссе. На этот раз – на пересечении главной дороги областной столицы с улицей Ташкентской.
Самарец Сергей Павлов в Твиттере обратился к чиновникам и компаниям, ответственным за содержание дорог.
|
8 марта 2018, 05:52
|
Появилось видео потопа на Ново-Садовой в Самаре
|
7 марта 2018, 10:24
|
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
|
5 марта 2018, 10:43
|
Появилось фото из раздевалки футболистов ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена»
В Самаре на стадионе ЧМ-2018 завершена отделка помещений для игроков. Фото со стадиона «Самара Арена» в соцсети опубликовала компания-подрядчик ПСО «Казань».
«Апартаменты» футболистов на стадионе «Самара Арена»: командная раздевалка, санузел, коридор со специальным нескользящим покрытием, по которому спортсмены будут …
|
2 марта 2018, 11:46
|
Первый трамвай к стадиону «Самара Арена» пустят в марте – названа дата
|
28 февраля 2018, 01:10
|
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» раскатают за три дня
|
27 февраля 2018, 04:24
|
Видео: грузовик и травмвай столкнулись на Заводском шоссе в Самаре
Вечером 20 февраля в Самаре произошла авария с участием общественного транспорта. Около 22:30 на Заводском шоссе грузовик «Сканиа» лоб в лоб врезался в трамвай. Как сообщает паблик «ДТП Самара», водитель фуры не справился с управлением и машину занесло. Перед …
|
21 февраля 2018, 08:36
|
В Самаре на улице Ново-Садовой с рельсов сошел трамвай
Вечером 7 февраля в Самаре произошла очередная авария с участием общественного транспорта. На улице Ново-Садовой в районе пересечения с Губанова сошел с рельсов трамвай, который ехал по 22-му маршруту, сообщается в паблике «Самара Life».
К счастью, ЧП обошлось …
|
8 февраля 2018, 09:02
|
В Самаре на Советской трамвай сбил 15-летнего школьника
|
30 декабря 2017, 03:36