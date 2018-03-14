«Иван Иванович, чего дожидаетесь?»: По только что отремонтированному Московскому шоссе уже пошли трещины 7 марта, перед праздничной четырёхдневкой, в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова случилась коммунальная авария. В близлежащем частном секторе перекрыли воду, потом ее дали, но вчера, 10 марта, местные жители снова начали бить тревогу. Но уже по другому поводу. …