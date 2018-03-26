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Росгвардия обрела «всевидящее Око» для охраны ЧМ-2018 в Самаре
В Самарской области парк авиатехники регионального управления Росгвардии пополнился новым беспилотным летательным аппаратом. Это похожий на «дирижабль» аэростат «Око-60». Его задача — охрана общественного порядка во время массовых мероприятий. Во время ЧМ-2018 он будет незаменим. Аппарат способен до двух недель …
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23 марта 2018, 11:56
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Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель
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22 марта 2018, 12:48
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00
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Стадион ЧМ-2018 «Самара Арена» сдадут в эксплуатацию в конце апреля
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21 марта 2018, 04:30
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Продавщица из Тольятти дала отпор преступнику в чулке и с пистолетом
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20 марта 2018, 05:21
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Видео «Проделки жадного самарца» появилось в соцсети
Проделки жадного самарца попали на видео. Неоднозначную историю поведали в паблике "Интересная Самара" соцсети "ВК". Житель дома на улице Пензенской несколько раз парковался не в своем дворе и каждый раз получал новую царапину на авто. Как оказалось, его заход …
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20 марта 2018, 01:18
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
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16 марта 2018, 12:58
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Появилось видео первой поездки трамвая вдоль Московского шоссе к стадиону «Самара Арена»
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14 марта 2018, 10:48
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Лидер ячейки террористической организации задержан в Самарской области
В Самарской области задержали лидера ячейки сторонников террористической организации «Джамаат Ансуроллох» - ее деятельность запрещена на территории Таджикистана, передает 63.ru. По данным издания, мужчина использовал документы с измененными установочными данными. Видео задержания опубликовано в сети. Четверых пособников задержанного, которые …
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12 марта 2018, 04:44