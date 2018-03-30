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На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун
Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных …
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30 марта 2018, 08:39
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К ЧМ-2018 самарские гостиницы завысили цены
Самарские гостиницы не спешат снижать цены до нормы в преддверии ЧМ-2018. Ростуризм обновил список отелей, которые завышают стоимость услуг на период проведения турнира. По состоянию на третью декаду марта больше всего нарушений отмечено в Санкт-Петербурге, Москве, Калининградской области. Самарская …
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29 марта 2018, 01:02
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Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре
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28 марта 2018, 01:28
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На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры
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27 марта 2018, 01:33
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К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти
В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые …
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26 марта 2018, 08:01
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На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона
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26 марта 2018, 10:10
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Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель
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22 марта 2018, 12:48
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Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности
Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.
Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара …
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21 марта 2018, 07:00
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В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»
Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в …
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16 марта 2018, 12:58
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Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей
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18 октября 2017, 01:07
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В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра
На склоне возле Самарского драмтеатра начались масштабные работы. Сейчас идет разравнивание грунта. Далее рабочие будут укреплять склон с помощью специальной решетки. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
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18 мая 2017, 01:38