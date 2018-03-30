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«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 марта 2018г  
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Болельщикам ЧМ-2018 установят палатки на стадионе «Локомотив» в Самаре

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28 марта 2018, 01:28
На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

На стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» идет монтаж звукоусилительной аппаратуры

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27 марта 2018, 01:33
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К ЧМ-2018 для сборной Швейцарии отремонтируют стадион в Тольятти

В Тольятти потратят 102 миллиона рублей на ремонт стадиона «Торпедо», который сборная Швейцарии выбрала в качестве тренировочной площадки во время игр ЧМ-2018 по футболу. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. На стадионе предстоит обновить футбольное поле, привести в порядок беговые 
26 марта 2018, 08:01
На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

На поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» разбирают парник для газона

В Самаре на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» начали разбирать парник на поле. Напомним, газон привезут из Германии. Укладку начнут в апреле. Видео работ, которые проходят на стадионе, опубликовано в сети.

«Огромный парник, который долгое время согревал будущее футбольное поле 
26 марта 2018, 10:10
Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

Укладка газона на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» намечена на апрель

В Самаре на новом стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» 21 марта весь день работала совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018». Это уже их седьмой и завершающий визит в столицу нашего региона.

Чистовая отделка нового стадиона «Самара Арена» выполнена на 78%, раздевалки, 

22 марта 2018, 12:48
Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Скоростному трамваю до «Самара Арены» добавят мощности

Новая ветка скоростного трамвая до стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» получит электроснабжение от «Самарских распределительных сетей». Потребитель получит суммарную величину электрической мощности почти в десять мегаВатт, сообщает пресс-служба СРС.

Движение по трамвайным путям от центра города до стадиона ЧМ-2018 «Самара 
21 марта 2018, 07:00
В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В Россию разрешили ввезти немецкий газон для матчей ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Россельхознадзор разрешил ввоз в Россию из Германии рулонного немецкого газона для стадиона «Самара Арена», где пройдут шесть матчей ЧМ-2018. Каждую партию посадочного материала проверят специалисты. Общая площадь газона составит 9 тысяч 504 квадратных метра, его вырастили в немецком питомнике, сообщили в 

16 марта 2018, 12:58
Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

Газон для площади Славы обойдется в 11 миллионов рублей

В Самаре потратят 11 миллионов рублей на газон перед зданием регионального правительства на площади Славы, говорится в сообщении на портале госзакупок. Общая площадь объекта - свыше 10 тысяч квадратных метров. Из них 6 тысяч - рулонный газон, 4 тысячи - 

18 октября 2017, 01:07
В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра

В Самаре начали укреплять «сползающий» склон у драмтеатра

На склоне возле Самарского драмтеатра начались масштабные работы. Сейчас идет разравнивание грунта. Далее рабочие будут укреплять склон с помощью специальной решетки. Об этом информирует пресс-служба мэрии.
Склон этот довольно крутой, и грунт осыпается ежегодно. Когда идут дожди, земля вымывается на 

18 мая 2017, 01:38
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