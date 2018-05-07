В Самаре в воскресенье 6 мая, рыбак выловил гигантского зеркального карпа в озере парка 50-летия Октября на Металлурге. Очевидцы опубликовали в сети фото и видео. Вокруг рыбака собралась целая толпа. На снимках мужчина держит рыбу обеими руками. Предположительно длина трофея около метра, а вес примерно 15 килограммов.
«Сегодня мужчина поймал в Парке металлургов вот такую рыбину. Рыбак долго пытался вытащить рыбу, собравшиеся горожане очень переживали за него. А мы за 100 км гоняем», - написал очевидец в паблике «Рыбалка в Самаре – Самарской области».