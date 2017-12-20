Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары В социальной сети появилось видео пожара на трассе М-5 возле Самары. Рядом с развязкой на аэропорт прямо на ходу загорелся микроавтобус. По словам очевидцев, от машины остался один «скелет». По предварительной информации, сгорел микроавтобус марки «Газель». По данным пожарных, инцидент произошел …