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Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары
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21 декабря 2017, 03:30
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В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы
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20 декабря 2017, 04:54
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В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
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19 декабря 2017, 03:12
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Снятая на видео голубая вспышка в небе напугала жителей Сызрани
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12 декабря 2017, 05:07
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В блогах: в Самаре сняли постапокалиптический сериал
На видеохостинге youtube выложили пилот постапокалиптического сериала «Смотри в оба», снятого в Самарской области. Его снимали в 2016 году в селах Тимашево и Старый Буян, а …
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12 декабря 2017, 02:25
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»
Самарец Алексей Башмаков показал в "Фейсбуке", с каким усилием приходится преодолевать автомобилистам практически полностью убитый участок дороги на улице Ново-Вокзальной, между 11-м и 7-м микрорайонами. "Еще с прошлой осени местные жители куда только не жаловались - писали через "твиттер"-приемные сити-менеджеру, …
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7 апреля 2017, 05:45
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре улицу Советской Армии перекрыли из-за прорыва трубы
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20 ноября 2015, 10:01
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В Самаре на Солнечной из-под земли бил фонтан горячей воды
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13 октября 2015, 11:45
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В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе
«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».
Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в …
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12 октября 2015, 04:14
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В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой
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20 мая 2015, 11:49