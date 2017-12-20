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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Видео в блогах: «Ад на Ново-Вокзальной»

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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
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В Самаре улицу Советской Армии перекрыли из-за прорыва трубы

В Самаре улицу Советской Армии перекрыли из-за прорыва трубы

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В Самаре на Солнечной из-под земли бил фонтан горячей воды

В Самаре на Солнечной из-под земли бил фонтан горячей воды

Накануне в Самаре зафиксировали порыв трубы с горячей водой. Инцидент произошел в понедельник, 12 октября. По словам очевидцев, около четырех часов дня рядом с домом №48 по улице Солнечной из-под земли забил фонтан горячей воды.
На «Предприятии тепловых сетей» (ПТС) 
13 октября 2015, 11:45
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В Самаре трамваи снова ходят по Ново-Вокзальной через Московское шоссе

«Движение трамвайных маршрутов №№ 7, 11, 12, 20, 20к по улице Ново-Вокзальной восстановлено», - сообщает портал «Транспортный оператор Самары».

Как уже рассказывала «ТЕРРА», работы по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке Ново-Вокзальной и Московского шоссе завершены. Утром в 
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В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

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В частности, на Волжском проспекте лопнула труба 
20 мая 2015, 11:49
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