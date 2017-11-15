В Тольятти случился потоп. Утром в среду, 15 ноября, очевидец опубликовал видео с «плавающими» машинами в социальной сети. Под воду ушла дорога на улице Карбышева. Один автомобилист на «Ниве» пытался проехать через «лужу» и застрял. Второму водителю на внедорожнике повезло больше. По словам местных жителей, в результате дождя ливневая система не справилась с потоками воды.
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Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти
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15 ноября 2017, 11:42
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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982
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14 ноября 2017, 11:36
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В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов
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13 ноября 2017, 05:03
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На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар
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13 ноября 2017, 12:42
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Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»
Блогер Алексей Перезнатнов решил прокатиться на одном из новых трёхсекционных трамваев, которые недавно поступили в Самару. "Оценю инновацию на тройку по пятибалльной системе, - пишет автор. - Основные претензии следующие. Шумный (хотя, конечно, этот показатель больше от состояния путей …
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20 октября 2017, 10:40
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Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит
Жители Дубая испугались самарской ракеты-носителя «Союз», которая два дня назад выводила грузовик «Прогресс МС-07» на орбиту. Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, разошлась по социальным сетям и до сих пор активно обсуждается пользователями. Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом. Некоторые …
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18 октября 2017, 02:14
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Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта
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18 октября 2017, 09:52
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В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»
Откровенные фотоснимки и видео, снятые супружеской парой из Новокуйбышевска, изучат эксперты. Все материалы им передали в начале этой недели. Специалистам необходимо определить: являются эти материалы порнографией или нет. Свое заключение специалисты должны дать через месяц, сообщает портал progorodnsk.ru.
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13 октября 2017, 03:37
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Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото
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1 августа 2017, 01:27
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Появилось фото гигантского провала в центре Самары
В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.
Напомним, …
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31 июля 2017, 01:39
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После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую
В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. …
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31 июля 2017, 11:06
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44