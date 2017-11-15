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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Молодые водители Volkswagen и Kalina столкнулись в Тольятти

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Блогер выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982

Тольяттинец Александр Бредихин выложил редкие фотографии Тольятти от 10 ноября 1982 года - дня, когда скончался генсек ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев.

"Помню, как 35 лет назад нас, десятиклассников, отпустили из школы, - пишет автор. - Учителя Тольятти просто 
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В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

В Тольятти прекратят подачу газа в часть жилых домов

Во вторник, 14 ноября, более 800 домов в Тольятти останутся без газоснабжения на весь день. Причина - производство работ на газопроводе.

«14 ноября с 8:00 будет прекращена подача газа на территорию мкр. Жигулевское море (816 домов). "Средневолжской газовой компанией" запланированы работы 

13 ноября 2017, 05:03
На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

На бульваре Королева в Тольятти произошли авария и пожар

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А рано утром того же дня в ГУ МЧС России по Самарской области поступило 

13 ноября 2017, 12:42
Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»

Видео: самарец поставил новому трамваю «тройку»

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Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит

Жители Дубая приняли самарскую ракету за метеорит

Жители Дубая испугались самарской ракеты-носителя «Союз», которая два дня назад выводила грузовик «Прогресс МС-07» на орбиту. Видеозапись, сделанная одним из очевидцев, разошлась по социальным сетям и до сих пор активно обсуждается пользователями. Большинство комментаторов предположили, что объект является метеоритом. Некоторые 

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Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта

Видео: Южный мост полностью открыли для движения транспорта

С 18 октября движение транспорта по Южному мосту полностью открыто, сообщили в мэрии. Напомним, объект начали ремонтировать с 12 апреля. Сначала перекрыли для транспорта одну сторону дороги, затем ее открыли, и перекрыли вторую. На прошлой неделе было заявлено, что отремонтированный 

18 октября 2017, 09:52
В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»

В Самарской области соберут экспертов для просмотра «видео для взрослых»

Откровенные фотоснимки и видео, снятые супружеской парой из Новокуйбышевска, изучат эксперты. Все материалы им передали в начале этой недели. Специалистам необходимо определить: являются эти материалы порнографией или нет. Свое заключение специалисты должны дать через месяц, сообщает портал progorodnsk.ru
13 октября 2017, 03:37
Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

Улица в центре Самары превратилась в реку: есть фото

В понедельник, 1 августа, после сильного дождя в Самаре случился потоп. Залило дорогу в районе пересечения Самарской и Полевой. В результате улица превратилась в реку. По словам местных жителей, вода начала затапливать подвалы зданий. Отметим, по прогнозу синоптиков, дождливая погода 
1 августа 2017, 01:27
Появилось фото гигантского провала в центре Самары

Появилось фото гигантского провала в центре Самары

В Интернете появились фотографии гигантского провала, который накануне возник в центре Самары, на дороге по улице Молодогвардейской. Как уже сообщала «ТЕРРА», 30 июля на участке от Ульяновской до Вилоновской произошла авария - прорвало 900-миллиметровую трубу. Начался потоп.

Напомним, 
31 июля 2017, 01:39
После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

После потопа в Самаре перекрыли Молодогвардейскую

В Самаре ограничено движение по улице Молодогвардейской. Перекрыт участок дороги от Вилоновской до Ульяновской. Это связано с проведением аварийных работ после вчерашней аварии на водоводе.

Как уже сообщала «ТЕРРА», была повреждена 900-миллиметровая труба около дома №172 по Молодогвардейской. 
31 июля 2017, 11:06
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
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