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В Самаре из-за коммунальной аварии затопило Ташкентскую и отключили воду

В Самаре вечером в понедельник, 8 января, из-за коммунальной аварии затопило улицу Ташекнтскую в районе пересечения с Демократической. Об этом накануне в социальной сети написал очевидец и опубликовал фото.

«Демократическая-Ташкентская. Завтра будет там весьма весело! Аккуратнее!» - сообщил пользователь.

По данным компании 

9 января 2018, 10:15
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