В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и Ленина открытия участка от улицы Первомайской до Полевой. Один из … В Самаре могут изменить движение на пересечении Ново-Садовой и проспекта Ленина. Самарские автомобилисты пожаловались на постоянные пробки, возникающие на этом участке. Водители отмечают, что поток машин на Ново-Садовой вырос послеучастка от улицы Первомайской до Полевой. Один из