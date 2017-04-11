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В селе Красноармейское Самарской области подтопило дома
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10 апреля 2017, 06:31
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Заметное потепление ожидается в Самаре на этой неделе
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10 апреля 2017, 10:29
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Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду
«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и …
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9 апреля 2017, 05:50
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В Октябрьске пенсионеры, чей дом затопила городская труба, 3 недели добиваются помощи от властей
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9 апреля 2017, 03:46
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В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области
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7 апреля 2017, 12:00
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В Колыбеловке судят мужчину за использование рабского труда
Обвинение в использовании рабского труда, незаконном лишении свободы и систематических побоях предъявлены отцу пятерых детей, жителю деревни Колыбеловка Алексею Кошману. По версии следствия, он держал Александра Мирошникова на цепи и заставлял работать за еду. Периодически бил монтировкой, лопатой или палкой. …
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6 апреля 2017, 11:11
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Опекуну, сажавшему в Колыбеловке ребенка на цепь, грозит 3 года заключения
Расследование, находившееся на контроле у московских следователей, завершено. Действия опекуна Оксаны Гавюк из деревни Колыбеловка Красноармейского района переквалифицировали на "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Санкция - до трех лет лишения свободы. Это на два года меньше чем, ей грозило до …
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6 апреля 2017, 10:55
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В Самаре затопило улицу Солнечную, есть фото
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22 марта 2017, 09:21
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Море-море, мир бездонный: В Сети появились фото, как выглядит главная улица Тимофеевки
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19 марта 2017, 03:52
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После потопа возле ТЦ Hoff в пяти домах отключили холодную воду
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10 марта 2017, 03:19
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В Красноармейском районе мужчину держали на цепи и отобрали паспорт
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21 февраля 2017, 07:14
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Под Самарой в ДТП с «УАЗ» ранены 4 человека
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20 февраля 2016, 01:53