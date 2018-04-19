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По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске
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19 апреля 2018, 02:42
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Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре
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18 апреля 2018, 04:23
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Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти
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18 апреля 2018, 04:13
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Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре
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18 апреля 2018, 11:03
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Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре
В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети.
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Видео: Дмитрий Садчиков
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16 апреля 2018, 06:12
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Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео
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16 апреля 2018, 09:49
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Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС
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14 апреля 2018, 03:01
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Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва
В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец …
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13 апреля 2018, 03:11
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Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада
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6 апреля 2018, 01:31
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В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области
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28 марта 2018, 05:18
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В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП
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28 марта 2018, 03:55
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Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре
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28 марта 2018, 02:08
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Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой
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16 марта 2018, 03:41
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"Тяжмаш" изготовит оборудование для ГЭС на Кольском полуострове
Сызранский "Тяжмаш" приступает к работам в рамках контракта на поставку оборудования для строительства Верхнетуломской ГЭС на Кольском полуострове. Совет директоров компании одобрил заключение двух контрактов с собственной "дочкой" - чешской «ČKD Blansko Holding, а.s.» ((ЦКД Бланско Холдинг а.с.)).
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11 июля 2016, 05:00
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«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»
На внеочередном общем собрании акционеры АО «Тяжмаш» одобрили сделку по частичной передаче чешской «дочке» компании СKD Blansko Holding обязательств по контракту на сумму в 42 млн. долларов. Предметом договора является изготовления электромеханического оборудования для ГЭС «Чапарраль» (Сальвадор).
Как …
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2 марта 2016, 09:56
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"Тяжмаш" оснастит ГЭС в Сальвадоре
Сызранское АО "ТЯЖМАШ" займется оснащением гидроэлектростанции в Сальвадоре. Компания заключила с CEL - это государственная энергетическая компания - контракт стоимостью более чем 62 миллиона долларов США, что по текущему курсу превышает 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Российским специалистам предстоит сдать …
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9 декабря 2015, 02:45