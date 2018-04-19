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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2018г 
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По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске

По вине автоледи пострадала пассажирка легковушки в Новокуйбышевске

18 апреля в Новокуйбышевске произошло ДТП. Около 12:30 39-летняя женщина на автомобиле «Митсубиши» ехала по улице Чернышевского со стороны улицы Островского в направлении улицы Дзержинского. На одном из перекрестков она решила не уступать дорогу другой машине. В итоге, в иномарку 

19 апреля 2018, 02:42
Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

Стало известно о состоянии камазиста, снесшего три киоска в Самаре

В Самаре полицейские опубликовали официальную информацию о ДТП с участием водителя машины «КамАЗ», который снес три киоска. Кроме того, стало известно о 
18 апреля 2018, 04:23
Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти

Пенсионер сбил женщину на переходе в Тольятти

17 апреля ДТП с участием пешехода произошло в Тольятти. 70-летний мужчина на автомобиле KIA ехал по бульвару 50 лет Октября. На одном из участков под колесами иномарки оказалась 61-летняя женщина. В момент аварии она переходила дорогу по нерегулируемому переходу. После 

18 апреля 2018, 04:13
Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

Уснувший водитель КамАЗа снес три киоска в Самаре

17 апреля крупное ДТП произошло в Промышленном районе Самары. Примерно в 19:30 в районе дома №1 по улице Железной Дивизии водитель грузовика КамАЗ уснул за рулем. Машина потеряла управление, заехала на тротуар и снесла на полном ходу три торговых павильона.
18 апреля 2018, 11:03
Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети. 
 
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16 апреля 2018, 06:12
Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Газон на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли на видео

Появились видео и новые фотографии укладки газона на поле стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена». Первые 12 большегрузов с рулонами газона прибыли в Самару 
16 апреля 2018, 09:49
Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Фура снесла бетонное ограждение при подъезде к Жигулевской ГЭС

Вчера, 13 апреля, на улице Магистральная Комсомольского района Тольятти случилось серьёзное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях при подъезде к плотине Жигулевской ГЭС фура налетела на бетонное ограждение, после чего сдвинула защитные блоки и смяла забор. Сообщение о ДТП 

14 апреля 2018, 03:01
Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
13 апреля 2018, 03:11
Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор ответил поджигателям шоколада

Самарский Роспотребнадзор отреагировал на панические вирусные видеоролики, которые в последнее время стали активно распространять по социальным сетям. Речь идет о видео, где поджигаются плитки шоколада - многие из них не плавятся, а с треском горят, из чего авторы роликов делают 

6 апреля 2018, 01:31
В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В массовом ДТП на М-5 пострадали полицейские из Самарской области

В Самарской области 28 
28 марта 2018, 05:18
В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре «Приора» проехалась по Grand Vitara и Qashqai, есть фото ДТП

В Самаре на улице 
28 марта 2018, 03:55
Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

Массовое ДТП с автобусами сняли на видео около ТЦ «Мега» в Самаре

В Самаре около ТЦ «Мега» произошло массовое ДТП с участием общественного транспорта. В 
28 марта 2018, 02:08
Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Пьяный водитель устроил массовое ДТП с 4 авто под Самарой

Под Самарой в четверг, 15 марта, произошло массовое ДТП. В Волжском районе пьяный водитель Chevrolet Cobalt разбил три автомобиля. Авария произошла около семи часов утра на 9-м километре дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

По данным полицейских, автомобиль двигался со стороны 

16 марта 2018, 03:41

"Тяжмаш" изготовит оборудование для ГЭС на Кольском полуострове

Сызранский "Тяжмаш" приступает к работам в рамках контракта на поставку оборудования для строительства Верхнетуломской ГЭС на Кольском полуострове. Совет директоров компании одобрил заключение двух контрактов с собственной "дочкой" - чешской «ČKD Blansko Holding, а.s.» ((ЦКД Бланско Холдинг а.с.)).
Первый стоимостью 

11 июля 2016, 05:00
«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»

«Тяжмаш» перепоручил изготовление оборудования для сальвадорской ГЭС своей чешской «дочке»

На внеочередном общем собрании акционеры АО «Тяжмаш» одобрили сделку по частичной передаче чешской «дочке» компании СKD Blansko Holding обязательств по контракту на сумму в 42 млн. долларов. Предметом договора является изготовления электромеханического оборудования для ГЭС «Чапарраль» (Сальвадор).

Как 
2 марта 2016, 09:56

"Тяжмаш" оснастит ГЭС в Сальвадоре

Сызранское АО "ТЯЖМАШ" займется оснащением гидроэлектростанции в Сальвадоре. Компания заключила с CEL - это государственная энергетическая компания - контракт стоимостью более чем 62 миллиона долларов США, что по текущему курсу превышает 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Российским специалистам предстоит сдать 
9 декабря 2015, 02:45
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