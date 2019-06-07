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Бункер S

Илья Табуев, Денис Саров и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе:
- В Самаре проведут ликбез для кондукторов
- В Тольятти пьяный 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка

В четверг, 6 июня, в столице 63-го региона произошла авария, в которой пострадал ребенок-пешеход. В 14:45 31-летний мужчина ехал на ВАЗ 21723 по проспекту Карла Маркса в направлении Авроры. Внезапно автомобилист сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть в неположенном 
7 июня 2019, 01:45
В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном

Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, 
7 июня 2019, 11:00
В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали

В пятницу, 7 июня, в Самарской области случилась страшная авария на трассе. В 06:55 на 1028 километре федеральной автодороги М-5 в Красноярском районе столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным,  травмы получили семь человек, трое пострадавших погибли. В обстоятельствах 
7 июня 2019, 09:06
77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»

Среда, 5 июня, выдалась урожайной на дорожные аварии в Тольятти. Сначала автоледи на иномарке Nissan Juke сбила 15-летнего велосипедиста, когда двигалась по жилой зоне вдоль дома № 21 по улице Льва Толстого. В этот момент парень пересекал проезжую часть. Он 
6 июня 2019, 05:10
Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор

В среду, 5 июня, в Красноармейском районе области случилась нестандартная дорожная авария. Рано утром, в 08:00 32-летний шофер, у которого не было водительских прав, ехал на мотоцикле ИЖ по улице Шоссейной в поселке Ленинский. Он направлялся в сторону улицы Школьной, 
6 июня 2019, 03:00
В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД

Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что 
6 июня 2019, 02:45
В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП

В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге. 
6 июня 2019, 02:04
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