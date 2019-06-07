В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП … В среду, 5 июня, в Кинеле произошла дорожная авария, в которой пострадал ребенок. Вечером в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на своем велосипеде «Форвард» по улице Полевой. Когда велосипедист разворачивался, то не уступил дорогу мопеду «Скиф», который двигался по главной дороге.