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В Самаре под колесами «Приоры» оказалась 11-летняя девочка
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7 июня 2019, 01:45
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В районе Красного Яра легковушку разорвало в ДТП с автокраном
Стали известны подробности смертельной аварии в Самарской области. Напомним, что в пятницу рано утром, 7 июня, на 128 километре трассы М-5 при подъезде к Красному Яру столкнулись «Лада Ларгус» и большегруз «КамАЗ». По предварительным данным, легковушка въехала в автокран, …
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7 июня 2019, 11:00
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В Самарской области в ДТП 3 человека погибли и 4 - пострадали
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7 июня 2019, 09:06
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77-летний тольяттинец сбил двух подростков на «зебре»
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6 июня 2019, 05:10
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Пробил дыру: в Самарской области байкер протаранил забор
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6 июня 2019, 03:00
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В Сызрани скончался водитель «десятки», которая врезалась в машину ГИБДД
Водитель «десятки», которая в четверг утром столкнулась с машиной ГИБДД в Сызрани, скончался. По словам источника в экстренных службах, мужчина в возрасте 53-54 лет умер, не приходя в сознание. Точные причины его гибели определит вскрытие, пишет ktv-ray.ru. Напомним, что …
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6 июня 2019, 02:45
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В Кинеле 8-летний велосипедист и подросток на мопеде устроили ДТП
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6 июня 2019, 02:04
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