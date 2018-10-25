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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября
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25 октября 2018, 09:00
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Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним
Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. …
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25 октября 2018, 08:13
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Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре
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25 октября 2018, 06:32
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В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»
Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". …
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24 октября 2018, 10:07
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Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников
Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики …
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24 октября 2018, 08:54
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В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана
Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду, 24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул …
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24 октября 2018, 03:15
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В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий
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24 октября 2018, 12:46
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На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий
На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев …
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23 октября 2018, 08:35
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Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей
Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.
Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по …
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7 сентября 2018, 04:05
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К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи
Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там …
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31 августа 2018, 03:09
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Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»
31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.
По информации «Интерфакса», …
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31 августа 2018, 02:48