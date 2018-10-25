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В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре тепло должно прийти во все дома до 26 октября

В Самаре до сих пор есть многоквартирные дома, жители которых сидят без отопления. В частности, из-за порыва на теплотрассе эта проблема коснулась обитателей около 80 домов в областной столице. Городские власти опубликовали список зданий, в которых из-за коммунального ЧП не 
25 октября 2018, 09:00
Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Парламентарии оставили прожиточный минимум для самарских пенсионеров прежним

Областная дума установила прожиточный минимум для самарских пенсионеров на 2019 год. Он остался прежним - 8413 рублей. Эта сумма используется для определения размера социальной доплаты к пособию неработающим пенсионерам, у которых размер выплаты с учетом всех надбавок меньше прожиточного минимума. 
25 октября 2018, 08:13
Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

Жуткие фото: взрыв газа превратил в груду камней дом и убил двух человек в Самаре

В ночь на 25 октября в Самаре произошло крупное ЧП. В частном доме на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города произошел сильнейший взрыв. Ударная волна оставила от постройки только груду кирпичей.

По информации СУ СК РФ по Самарской 
25 октября 2018, 06:32
В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

В Самаре рассказали о перспективах «Лидеров России»

Получить миллион рублей на образование и возможность в течение года бесплатно консультироваться по всем карьерным вопросам с топ-менеджерами крупнейших компаний и выдающимися государственными деятелями страны. Такой по-настоящему бесценный объем знаний и опыт получат победители второго всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". 
24 октября 2018, 10:07
Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Антимонопольщики возбудили дело в отношении главы Самары и ряда чиновников

Управление ФАС по Самарской области возбудило дело в отношении главы Самары, департаментов управления имуществом и транспорта, муниципального "Пассажиравтотранса" и фирмы "СамараАвтоГаз". Их уличили в нарушении требований антимонопольного законодательства. Поводом для проведения контрольных мероприятий послужила информация, поступившая из прокуратуры Самары. Антимонопольщики 
24 октября 2018, 08:54
В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

В Самаре скончался оператор упавшего строительного крана

Стало известно, что машинист упавшего сегодня на проспекте Карла Маркса строительного крана скончался в реанимации, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что в среду,  24 октября примерно в 11:20 на стройплощадке в Промышленном районе Самары подломились опоры крана, и он рухнул 
24 октября 2018, 03:15
В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре рухнул кран на стройплощадке: пострадал рабочий

В Самаре следователи выясняют все подробности ЧП на строительной площадке, в результате которого пострадал крановщик. В среду, 24 октября, примерно в 11:20 на стройплощадке на улице Карла Маркса в Промышленном районе подломились опоры у строительного крана и он рухнул вниз. 
24 октября 2018, 12:46
На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» насмерть отравился рабочий

На «Тольяттиазоте» погиб рабочий, отравившись аммиаком. О чрезвычайном происшествии сообщает Минтруд Самарской области. По предварительной информации, во время подготовительных работ на остановленном агрегате по производству аммиака скончался механик заводского цеха. Мужчина надышался ядовитыми парами. Ведомство в целях профилактики несчастных случаев 
23 октября 2018, 08:35
Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям погибших при взрыве сотрудников ПАО «Кузнецов» выплатят по 300 тысяч рублей

Семьям работников ПАО «Кузнецов», погибших при взрыве на испытательном полигоне выплатят компенсации в размере 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление правительства было принято 7 сентября.

Напомним, трагедия, унесшая жизни двоих человек, произошла 31 августа в Красноглинском районе города. Во время работ по 

7 сентября 2018, 04:05
К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

К выяснению обстоятельств смертельного взрыва на ПАО «Кузнецов» подключились следователи

Сотрудники регионального Следственного комитета приступили к проверке обстоятельств взрыва, в результате которого погибли двое специалистов ПАО «Кузнецов». По уточненной информации, ЧП случилось около 14:00 31 августа на территории испытательного полигона предприятия в поселке Прибрежный. Во время чистки кислородного резервуара там 

31 августа 2018, 03:09
Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

Два человека погибли при взрыве на производстве ПАО «Кузнецов»

31 августа в Самаре произошло ЧП на одном из крупных предприятий города. В результате несчастного случая на производстве погибли двое сотрудников ПАО «Кузнецов». Эту информацию «ТЕРРЕ» сообщили в пресс-службе «Объединенной двигателестроительной корпорации». Обстоятельства инцидента выясняются.

По информации «Интерфакса», 
31 августа 2018, 02:48
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