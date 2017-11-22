Видеоблогер Александр Карягин опубликовал видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре. Здание находится на первой линии прямо у магистрали, на участке между улицами Ташкентской и Георгия Димитрова, это территория Кировского района. Работы начались в марте 2017 года, и сейчас торговый центр уже достраивают. По проекту общая площадь объекта - 88 360 квадратных метров.
«Здание имеет два заглубленных этажа и три надземных. На уровнях -2 и -1 располагается парковка для легковых автомобилей. На трех надземных этажах - торгово-развлекательные и подсобные помещения», - сообщил застройщик.
Видео: https://youtu.be/piaUwzmvKTs
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