Не прошло и месяца: На 18 км Московского шоссе плитка уже ушла под землю У подрядчиков эпохальной реконструкции Московского шоссе появилась дополнительная работа. Жители Самары обнаружили существенный дефект на участке, где строительные работы завершили совсем недавно – буквально 1-2 месяца тому назад.



На 18 километре Московского шоссе, в районе развязки с Ракитой и …