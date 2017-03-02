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Появилось видео, как коммунальщики счистили снег прямо на автобусную остановку
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2 марта 2017, 02:51
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В блогах: по Самаре ездит бабушка на странном вездеходе
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2 марта 2017, 01:41
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2000 военных защитили железнодорожный узел в Самарской области, есть видео
Российские военные спрятали от противника железнодорожный узел в Самарской области. В Центральном военном округе прошли масштабные учения с участием около 2 тысяч военнослужащих и свыше 400 единиц техники. В учениях принимали участие специалисты химической, радиационной и биологической защиты. Для маскировки …
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2 марта 2017, 12:02
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В Тольятти сняли фильм о зомби-апокалипсисе
Группа энтузиастов снимает сериал о зомби-апокалипсисе в Тольятти. Российский проект в стиле «Ходячих мертвецов» получил название «Все живы». Участники съемочной группы своими силами сняли пилотный выпуск и запустили сбор средств на краудфандинговой платформе для того, чтобы заказать профессиональную озвучку. По …
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1 марта 2017, 10:26
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В блогах появились фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре
Блогеры опубликовали фотожабы с потопом на Московском шоссе в Самаре. Оригинальный снимок появился в сети в субботу, 25 февраля. Дорогу затопило в районе пересечения с Ракитовским шоссе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», на этом же месте побывал певец из …
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27 февраля 2017, 04:52
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Реконструкторы Московского шоссе нарушили требования закона
Прокуратурой Кировского района Самары возбуждены дела в отношении подрядчика реконструкции Московского шоссе. Речь идет о самарском обществе с ограниченной ответственностью ЖСК-286, руководителем которого является Сергей Рябов.
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16 февраля 2017, 09:24
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Новый тоннель в Самаре планируют открыть летом
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6 февраля 2017, 01:55
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Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре
В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет …
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30 января 2017, 09:57
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По новому тоннелю на Московском шоссе проехали первые машины, есть видео
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18 января 2017, 03:38
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Самарец снял новое видео с тоннелем на Московском шоссе
В Интернете появилось новое видео с тоннелем в Самаре, который строят на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Ролик снял и опубликовал видеоблогер Александр Карягин. Самарец снимает город с высоты с помощью квадрокоптера.
Напомним, строительство двухуровневой транспортной развязки ведется …
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27 декабря 2016, 02:10
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Областной Минтранс заплатит 235 миллионов рублей компании ООО "Самаратрансстрой"
Организация выиграла тендер на строительство путепровода тоннельного типа для трамваев.
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15 сентября 2016, 04:27
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В Самаре коптер снял видео в новом тоннеле у "ракиты"
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5 сентября 2016, 07:46