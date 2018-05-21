Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»



«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились … Блогер Нина Дюкова выложила ностальгический пост о том, как выглядела площадь Славы 10 лет назад - осенью 2008 года.«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились