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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 мая 2018г  
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Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре

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Как рассказал 
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5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре

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Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля

Уже 21 апреля в Самаре проведут пробный запуск всех городских фонтанов. Напомним, в этот день в областной столице состоится общегородской субботник. Планируется, что в постоянном режиме городские фонтаны начнут работать с 1 мая. Всего в этом году в областном центре 

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Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

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16 марта 2018, 09:37
Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»

Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»

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«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились 
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В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

В Самаре официально закрыт сезон фонтанов

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2 октября 2017, 04:46
Фонтан в центре Самары украшают новой мозаикой

Фонтан в центре Самары украшают новой мозаикой

Осенью завершится ремонт двух самарских фонтанов. Один из них находится на пересечении Красноармейской и Чапаевской. Другой - в сквере «30 лет Победы» недалеко от площади Славы. Напомним, вокруг реставрации последнего разгорелся скандал. Пользователи интернета писали, что вместо смальты, которой был 

31 августа 2017, 02:27
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