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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
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21 мая 2018, 09:45
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Появилось видео новой компьютерной игры от разработчиков из Самары
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18 мая 2018, 09:36
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Появилось видео по делу о коммерческом подкупе в Самарской области
В Самарской области задержан директор организации, которого подозревают в особо крупном коммерческом подкупе. По версии следствия, генеральный директор акционерного общества через посредников получал деньги за заключение договора и подписание акта выполненных работ между возглавляемой им организацией и фирмой-подрядчиком. Общая сумма …
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14 мая 2018, 05:30
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Появилось видео эвакуации в ТЦ «Космопорт» в Самаре
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14 мая 2018, 04:18
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Новые фонтаны запустили на склоне площади Славы в Самаре
9 мая склон на площади Славы в Самаре в прямом смысле заиграл всеми цветами радуги. В среду там запустили новые фонтаны. 10 каскадных и два сухих гидротехнических сооружения пока работают в тестовом режиме, сообщает Волга Ньюс.
Как рассказал …
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10 мая 2018, 08:41
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5 тысяч человек приняли участие в возложении цветов на пл. Славы в Самаре
В Самаре на площади Славы 8 мая состоялась церемония возложения цветов к горельефу «Скорбящей Матери-Родине» с участием ветеранов Великой Отечественной войны, героев Отечества, почетных граждан Самарской области, представителей общественности. Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, …
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8 мая 2018, 01:02
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Пробный запуск фонтанов Самары намечен на 21 апреля
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5 апреля 2018, 05:39
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Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары
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16 марта 2018, 09:37
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Фото в блогах: «Площадь Славы осенью 2008 года»
Блогер Нина Дюкова выложила ностальгический пост о том, как выглядела площадь Славы 10 лет назад - осенью 2008 года.
«Это был холодный, дождливый и довольно мрачный день поздней осени, когда мы с друзьями из группы «Три вяза» отправились …
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1 марта 2018, 09:01
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В Самаре официально закрыт сезон фонтанов
1 октября в Самаре завершилась работа городских фонтанов, сообщает мэрия. В течение текущей недели специалисты МП "Спецремстройзеленхоз" планируют подготовить объекты к консервации. В этом году пробный запуск фонтанов традиционно был приурочен к общегородскому субботнику, который прошел 22 апреля, а уже …
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2 октября 2017, 04:46
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Фонтан в центре Самары украшают новой мозаикой
Осенью завершится ремонт двух самарских фонтанов. Один из них находится на пересечении Красноармейской и Чапаевской. Другой - в сквере «30 лет Победы» недалеко от площади Славы. Напомним, вокруг реставрации последнего разгорелся скандал. Пользователи интернета писали, что вместо смальты, которой был …
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31 августа 2017, 02:27