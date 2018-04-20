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Материалы по теме:

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани

«Растаявшие» весенние дороги в Сызрани спровоцировали инцидент с участием автомобиля «Скорой помощи». Все случилось в пятницу, 20 апреля. Спецмашина заехала в лужу около местного кремля. Ухаб оказался настолько глубоким, что самостоятельно он выбраться уже не смог. На помощь ему приехала 
20 апреля 2018, 01:27
Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызани

Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызани

В Сызрани появилось около полутора десятка парковочных мест в центре города. Там был перенесен знак «Парковка запрещена», расположенный на пересечении с улицей Константина Федина. Там же было прикреплено предупреждение о том, что на участке работает эвакуатор. Таким образом, нарушители рисковали 
20 апреля 2018, 12:47
Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»

Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи 
19 апреля 2018, 09:00
Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал 
19 апреля 2018, 08:02
Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске

Появилось видео пробки из-за массового ДТП на ГЭС в Жигулевске
19 апреля 2018, 01:01
Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков

В Самаре в дни ЧМ-2018 перекроют ряд улиц в историческом центре города – Ленинском и Самарском районах. На площади Куйбышева будет официальная фан-зона ФИФА. Общественный транспорт ходить будет, а вот чтобы проехать на автомобиле – нужно будет получить пропуск, и 
18 апреля 2018, 10:34
Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа

В Самаре на некоторых улицах во вторник, 17 апреля, возник настоящий транспортный коллапс. Это связано с тем, что из-за религиозного праздника Радоница, который отмечают православные, с 7 утра и до 4 часов вечера ряд участков дорог перекрыли для движения личного 

17 апреля 2018, 11:26
Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре

В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети. 
 
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16 апреля 2018, 06:12
Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре

В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.

«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий 

13 апреля 2018, 04:11
Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту

Для развития области нужно поднять на принципиально новый уровень инфраструктурную насыщенность. В этом году мы должны начать строительство магистрали «Центральная». К 2020 нужно сдать Фрунзенский мост. Об этом во вторник, 10 апреля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров сообщил в 
10 апреля 2018, 01:04
На проектирование магистрали

На проектирование магистрали "Центральная" в Самаре заложили 22 миллиона рублей

Магистрали "Центральная" в Самаре все-таки быть. Тема, которая обсуждалась в течение 20 последних лет, наконец стала воплощаться во что-то реальное. Во всяком случае, уже в этом году чиновники планируют потратить на проектирование новой дороги 22 миллиона рублей. Эти деньги уже 

13 февраля 2018, 11:29
Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор

Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор

Проект строительства автомагистрали «Центральная» одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Документ был представлен министром транспорта и автомобильных дорог 63-го региона Иваном Пивкиным. Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной составит 14 километров. Должен быть реконструирован участок автомагистрали в Волжском районе и построена 

25 сентября 2017, 10:02
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