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Автомобиль «Скорой помощи» застрял в луже в Сызрани
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20 апреля 2018, 01:27
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Больше десятка парковочных мест появилось в центре Сызани
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20 апреля 2018, 12:47
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Появилось красивое видео с новым стадионом ЧМ-2018 «Самара Арена»
Видеоблогер Александр Карягин опубликовал на youtube красивое видео с ночной "Самара-Ареной" - стадиона, на котором пройдут матчи ЧМ-2018. По-настоящему космический вид. Как будто висит в воздухе. Идеально зеленое поле. Правда, вокруг арены еще есть остатки бардака. Строительный мусор, кучи …
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19 апреля 2018, 09:00
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Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС
Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал …
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19 апреля 2018, 08:02
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19 апреля 2018, 01:01
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Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков
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18 апреля 2018, 10:34
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Транспортный коллапс: жители Самары ждали автобус 1,5 часа
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17 апреля 2018, 11:26
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Появилось видео c оторвавшимся от берега дебаркадером на Волге в Самаре
В Самаре на Волге вместе со льдом от берега оторвался дебаркадер, сообщили очевидцы. Его видели в районе бассейна ЦСК ВВС. Фото и видео появилось в соцсети.
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Видео: Дмитрий Садчиков
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16 апреля 2018, 06:12
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Одобрено строительство магистрали Центральная в Самаре
В Самару придут деньги на строительство магистрали «Центральная». Правительственная комиссия одобрила финансирование первого этапа.
«Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование этапа строительства проспекта Карла Маркса в Самаре (от Ракитовского шоссе до обводной автодороги). Проект на заседании комиссии представил глава региона Дмитрий …
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13 апреля 2018, 04:11
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Азаров обозначил сроки по стройке магистрали «Центральная» и Фрунзенскому мосту
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10 апреля 2018, 01:04
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На проектирование магистрали "Центральная" в Самаре заложили 22 миллиона рублей
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13 февраля 2018, 11:29
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Проект самой долгожданной самарской дороги одобрил Росавтодор
Проект строительства автомагистрали «Центральная» одобрен научно-техническим советом Росавтодора. Документ был представлен министром транспорта и автомобильных дорог 63-го региона Иваном Пивкиным. Протяженность дороги от Ракитовского шоссе до Обводной составит 14 километров. Должен быть реконструирован участок автомагистрали в Волжском районе и построена …
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25 сентября 2017, 10:02