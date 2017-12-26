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Материалы по теме:

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай

В понедельник, 25 декабря, в Самаре на перекрестке проспекта Ленина и улицы Полевой произошло ДТП с участием трамвая. Новый трамвай, следовавший по маршруту №22, протаранил внедорожник Toyota RAV4. Видео с места ДТП очевидец опубликовал в социальной сети. Судя по тайм-коду, 
26 декабря 2017, 11:42
Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой

Появилось видео жуткого ДТП с участием двух автобусов. 23-летняя девушка, перебегавшая дорогу, попала под два автобуса. Видео было снято регистратором водителя – участника ДТП. На записи видно, как девушка выбегает на дорогу. От удара её отбросило на следующую полосу, где 
25 декабря 2017, 11:29
Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы

В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.

«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
24 декабря 2017, 02:57
Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Между тем по оценке минтранса в 2017 году на дотации и поддержку транспортной отрасли в Самарской области предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей. 

22 декабря 2017, 08:05
Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено оказалось в блокаде

Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка 

22 декабря 2017, 05:40
Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары

Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары

В социальной сети появилось видео пожара на трассе М-5 возле Самары. Рядом с развязкой на аэропорт прямо на ходу загорелся микроавтобус. По словам  очевидцев, от машины остался один «скелет». По предварительной информации, сгорел микроавтобус марки «Газель». По данным пожарных, инцидент произошел 
21 декабря 2017, 03:30
На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака‍

В среду, 20 декабря, спасатели Самарской области получили сообщение о ЧП на Волге. Под Тольятти пожилой рыбак провалился в промоину и вмерз в лед. Инцидент произошел напротив поселка Луначарский в Ставропольском районе. Сообщение об этом поступило в ПСО Тольятти в 

21 декабря 2017, 09:39
Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре

Очевидец опубликовал в соцсети видео с «гейзером» на улице Ново-Вокзальной в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря на теплосети в районе перекрестка с проспектом Юных Пионеров был зафиксирован порыв трубы диаметром 400 миллиметров. Из-за этого без 
20 декабря 2017, 01:26
В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»

В Интернете опубликовано видео с паромом, застрявшим во льдах на Волге у Самары. Согласно комментарию автора ролика, инцидент произошел в районе Струковского сада.

«Паром «Окский 35» замёрз на Волге и встал напротив Струковского парка», - сообщил видеоблогер GadgetMan.
19 декабря 2017, 03:12
Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день

В Самаре с 5 декабря изменилось расписание грузопассажирской переправы Октябрьский спуск – Рождествено. Теперь паром ходит только дважды в день в каждом направлении.

«Отправление с пристани Рождествено в 6 часов утра и в 14:30, из Самары – в восемь утра и 

5 декабря 2017, 10:00
В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром

"Самарское речное пассажирское предприятие" ввело новые правила посадки и высадки пассажиров на паром «Окский-35», который следует до Рождествено. Они начали действовать с 15 июня. Теперь перед въездом на паром водитель машины должен высадить пассажиров. После этого могут заезжать мотоциклисты и 

16 июня 2017, 01:14
В блогах: паром из Сызрани забрали в армию

В блогах: паром из Сызрани забрали в армию

В группе "Речфлот63" соцсети "Вконтакте" сообщают, что сызранский паром "СП-101", курсирующий между Сызранью на правом берегу Волги и Нижнесызранскими хуторами на левом, «призвали» в армию. Судно будет задействовано в военных учениях, которые пройдут на следующей неделе в Ульяновской области. 
19 августа 2015, 10:37
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