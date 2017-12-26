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В центре Самары водитель на Toyota RAV4 влетел в новый трамвай
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26 декабря 2017, 11:42
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Появилось видео ДТП в Тольятти с попавшей под 2 автобуса девушкой
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25 декабря 2017, 11:29
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Волга возле Самары превратилась в жуткое зрелище: теперь без переправы
В этом году на Волге образовался аномальный лед. Вместо привычной ровной гладкой поверхности река превратилась в жуткие торосы.
«Самарские торосы» образца 23 декабря 2017 года. По льду теперь особо не погуляешь», - написали в паблике РЕЧФЛОТ-63 соцсети ВК.
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24 декабря 2017, 02:57
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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Село Рождествено оказалось в блокаде
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22 декабря 2017, 05:40
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Появилось видео с загоревшимся на ходу микроавтобусом на М-5 у Самары
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21 декабря 2017, 03:30
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На Волге под Тольятти спасатели нашли тело вмерзшего в лед рыбака
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21 декабря 2017, 09:39
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Появилось видео порыва трубы на Ново-Вокзальной в Самаре
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20 декабря 2017, 01:26
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В Самаре во льдах на Волге застрял паром «Окский 35»
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19 декабря 2017, 03:12
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Паром Самара – Рождествено с 5 декабря ходит только дважды в день
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5 декабря 2017, 10:00
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В Самаре машинам с пассажирами в салоне запретили заезжать на паром
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16 июня 2017, 01:14
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В блогах: паром из Сызрани забрали в армию
В группе "Речфлот63" соцсети "Вконтакте" сообщают, что сызранский паром "СП-101", курсирующий между Сызранью на правом берегу Волги и Нижнесызранскими хуторами на левом, «призвали» в армию. Судно будет задействовано в военных учениях, которые пройдут на следующей неделе в Ульяновской области. …
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19 августа 2015, 10:37