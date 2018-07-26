На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики …