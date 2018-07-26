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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани

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На днях бойцы ОМОН, патрулировавшие акваторию Волги на катере, заметили на пирсе речного вокзала мужчину. Он сильно спешил и из-за этого оступился. Пострадавший ударился головой и упал в воду.

Росгвардейцы быстро сориентировались и поспешили на выручку утопающему. Прыгнуть в воду силовики 

10 июля 2018, 01:15
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