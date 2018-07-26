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Глава СК России проконтролирует расследование дела о гибели мальчика в заброшенных гаражах под Самарой
Глава Следственогго комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о гибели несовершеннолетнего в Самарской области. Речь идет о смерти 11-летнего мальчика, на которого обрушилась бетонная плита. Напомним, что трагедия произошла 23 июля в заброшенных гаражах бывшего …
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26 июля 2018, 12:12
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Братьев, которые вырастили 36 кустов конопли, будут судить в Чапаевске
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26 июля 2018, 11:47
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Поездного вора поймали в Сызрани
В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, который похитил деньги с банковской карты. В дежурную часть Сызранского линейного отдела МВД на транспорте поступила информация о краже банковской карты у пассажира поезда «Санкт-Петербург - Москва». На счетах …
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26 июля 2018, 10:43
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Появились подробности задержания заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова
В Самаре за взятку задержан высокопоставленный сотрудник Росгвардии. Сотрудники ФСБ при содействии собственной службы безопасности ведомства провели спецоперацию в отношении заместителя руководителя областного управления Росгвардии, начальника центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова.
В региональном управлении ФСБ официально подтвердили, что речь идет о …
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25 июля 2018, 06:32
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Сотрудник Росгвардии предотвратил крупную кражу в Сызрани
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25 июля 2018, 11:08
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Сожителя матери убитой в Самаре 7-летней девочки отпустили
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24 июля 2018, 07:05
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Росгвардейцы в Самаре спасли истекающего кровью ребенка
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16 июля 2018, 11:20
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Росгвардейцы спасли утопающего болельщика в Самаре
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10 июля 2018, 01:15