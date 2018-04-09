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Материалы по теме:

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

Мужчина спрыгнул и начал бегать по рельсам метро в Самаре

В середине дня, 25 марта, в самарском метрополитене произошло ЧП. Один из пассажиров спрыгнул на рельсы на станции метро «Гагаринская» и начал бегать по путям. Для того чтобы избежать жертв, работа подземки была в экстренном порядке остановлена. К решению проблемы 
26 марта 2018, 09:05
Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре

Новые онлайн-кассы установят на станциях метро в Самаре

Муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» объявило тендер на закупку 23 комплектов онлайн-касс «Эвотор» за 724 тысячи рублей. 
Согласно техзаданию, для приема платежей с помощью банковских карт на «Безымянке» установят четыре комплекта. На всех остальных 9 станциях - по два. Еще один 

2 марта 2018, 04:15
К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

К ЧМ-2018 Самара получит от Москвы метровагоны «с пробегом»

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области договорилось с правительством Москвы о том, что в столицу губернии привезут вагоны «с пробегом» из московского метрополитена. Они будут переданы городу совершенно бесплатно в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Документ, подтверждающий 

16 февраля 2018, 08:59
В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре смартфоны помогут пассажирам оплатить проезд в метро

В Самаре в метро пассажиры могут оплатить проезд бесконтактным способом – с помощью смартфона, карты или часов. Об этом сообщил представитель департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области в социальной сети Twitter. Проект был запущен в июне 2017 года. На 
11 декабря 2017, 02:19
В Самаре приложение «Прибывалка-63» модернизируют к ЧМ-2018

В Самаре приложение «Прибывалка-63» модернизируют к ЧМ-2018

Самарское приложение «Прибывалка-63» переведут на английский язык и дополнят расписанием метро и электричек, говорится в сообщении на портале госзакупок. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр информационно-хозяйственного обеспечения» ищет подрядчика, который сможет модернизировать информресурс за 1 млн 300 тысяч рублей. Согласно техзаданию, приложение 

14 ноября 2017, 09:02
Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

Apple исправит проблему с отключением экрана на холоде у iPhone X

На сайте Reddit один из пользователей пожаловался на чувствительность сенсорного экрана iPhone X, который моментально переставал реагировать на прикосновения при температуре в районе нуля градусов. 

Данную публикацию подержали и другие 
10 ноября 2017, 01:39
Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

Московские рестораны начнут принимать криптовалюты до конца 2017 года

До конца текущего года в российской столице в ряде заведений появится возможность рассчитываться криптовалютой. Речь идет о кафе, клубах и т.п., которые воспользуются приложением "Битком 24". Как рассказывают московские агентства, это разработка отечественных инноваторов.
Сервис охватывает свыше 1000 столичных заведений. 

9 ноября 2017, 02:01
Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Всего за $18: В Китае появился гибрид спиннера и смартфона

Устройство Chilli K188 представила одноименная фирма из Гонконга. Необычная новинка имеет дисплей диагональю 1,44 дюйма и физическую клавиатуру.
Chilli K188 дает возможность владельцам делать звонки, отправлять и получать SMS-сообщения, слушать радио и подключаться к прочим устройствам через Bluetooth. Кроме того, 

2 октября 2017, 12:17
Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне

Мужчина решил засудить девушку, все свидание просидевшую в смартфоне

Житель Соединенных Штатов Брендон Везмар подал в суд на девушку, которая все время вела переписку с приятелями во время свидания. Молодой человек намерен взыскать стоимость билета в кино. Сумму $17,31 он израсходовал на совместный просмотр фильма "Стражи Галактики. Часть 2", 

18 мая 2017, 01:07
Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Компания Caviar выпустила к Пасхе православный iPhone 7 за 200 тысяч рублей

Компания Caviar представила iPhone 7 Credo. Цена православных смартфонов – порядка 200 тыс. рублей.
Известная фирма уже традиционно берет за основу популярные устройства и украшает их дорогой отделкой. Сегодня на суд общественности был представлен православный iPhone 7 Caviar Credo, созданный 

11 апреля 2017, 05:18
Игроки Pokemon GO ходят больше других людей

Игроки Pokemon GO ходят больше других людей

Ученые из Стэнфордского университета установили, что игроки Pokemon Go ежедневно совершают на 1473 шага больше, чем любой среднестатистический человек. В исследовании приняли участие 1420 пользователей популярной игры . Вне зависимости от возраста и пола, у охотников за покемонами наблюдалась повышенная физическая активность.

Кроме того, ученые определили, 

12 октября 2016, 09:50
Хакеры похитили данные сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»

Хакеры похитили данные сотен тысяч пользователей «ВКонтакте»

Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили масштабные хищения, которые осуществляет программа «Музыка ВКонтакте».
 
Жертвами могли стать сотни тысяч пользователей популярной социальной сети, которые и не подозревали о возможности кражи. В приложение оказался встроен вредоносный код, который после самостоятельной авторизации юзера копировал 
9 октября 2015, 05:15
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