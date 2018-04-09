В России разработано бесплатное для скачивания в AppStore приложение «МетроКомпас», которое позволяет найти ближайшую станцию метро в семи городах страны, в том числе Самаре. Программа переведена на английский и китайский языки.
«Ищите станции метро рядом с вами с помощью встроенного компаса или выбирайте их на карте. К выбранной станции будет проложен кратчайший маршрут. Помимо Москвы стали доступны метрополитены Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Нижнего Новгорода и Самары. Кроме того, не забудьте попробовать новый виджет», - сообщили разработчики приложения.
Напомним, на сегодня в Самаре всего десять станций метро - Юнгородок, Кировская, Безымянка, Победа, Советская, Спортивная, Гагаринская, Московская, Российская, Алабинская.
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