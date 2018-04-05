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Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака» и погоду в Самаре
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4 апреля 2018, 03:43
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области
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2 апреля 2018, 08:44
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Появились хорошие новости от синоптиков из Самары
В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«В последний день марта на территории …
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30 марта 2018, 03:49
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Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето
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23 марта 2018, 12:40
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Каким будет долгожданное потепление в Самарской области
Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее.
«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны …
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20 марта 2018, 10:31
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Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области
В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.
«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
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13 марта 2018, 10:43
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К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег
В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
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2 марта 2018, 03:06
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В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся
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15 января 2018, 03:39
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Футурологи рассказали об опасностях, ожидающих в 2018 году Землю
Футурологи поведали об опасностях, которые могут ждать нашу планету в следующем году. Как считают сторонники апокалиптической версии, перед глобальной катастрофой случится разрушительное землетрясение. Больше других пострадают Европа и Индия. Обо всем этом рассказывают зарубежные издания.
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27 декабря 2017, 04:26
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Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки
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26 декабря 2017, 04:13