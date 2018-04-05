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Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Известный российский футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 1/4 финала 
4 апреля 2018, 03:43
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

2920 машин вывели на расчистку снежных заносов в Самарской области

Несмотря на то, что приближается середина весны, 1 апреля больше напоминало зиму. На регион обрушился мощнейший снегопад. За день выпало около 20 миллиметров осадков.

Для ликвидации последствия осадков были развернуты 3 оперативных группы от регионального управления МЧС и еще 40 от 

2 апреля 2018, 08:44
Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

Появились хорошие новости от синоптиков из Самары

В Самаре в начале следующей недели ожидается теплая погода – до +6 градусов. До такой температуры воздух на улице может прогреться уже в понедельник, 2 апреля. Соответствующий прогноз опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«В последний день марта на территории 
30 марта 2018, 03:49
Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Появился предварительный прогноз погодных аномалий на лето

Синоптики опубликовали вероятностный прогноз аномалий на ближайшие полгода – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

Представители Гидрометцентра говорят о смещении времен года. Настоящая весна с устойчивой плюсовой температурой в 
23 марта 2018, 12:40
Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Каким будет долгожданное потепление в Самарской области

Когда наступит долгожданное потепление, интересует всех жителей Самары. Синоптики опубликовали прогноз на ближайшее время. Ожидается, что скоро действительно станет относительно теплее. 

«В предстоящие дни рабочей недели нас ожидает переменчивый характер погоды. Перемещаясь в южных и средних широтах, волновые циклоны 
20 марта 2018, 10:31
Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

Потепление к концу недели прогнозируют синоптики в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидается потепление, прогнозируют синоптики.

«К концу рабочей недели с приближением фронтальных разделов к границам Поволжья будет выпадать снег различной интенсивности, температурный фон заметно повысится», - сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
13 марта 2018, 10:43
К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

К концу выходных в Самарской области потеплеет и пойдет снег

В Самарской области к концу выходных станет теплее и пойдет снег. Температура воздуха приблизится к 0: в воскресенье, 4 марта, ожидается до -2 в дневное время; в понедельник, 5 марта – до минус одного градуса, сообщает Приволжское УГМС.
2 марта 2018, 03:06
В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся

В Самаре после временного потепления морозы снова усилятся

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни. После временного потепления морозы в Самарской области снова усилятся. Уже во вторник, 16 января, ожидается повышение температуры воздуха до минус пяти градусов по Цельсию. В течение двух дней местами выпадет снег, передает 
15 января 2018, 03:39
Футурологи рассказали об опасностях, ожидающих в 2018 году Землю

Футурологи рассказали об опасностях, ожидающих в 2018 году Землю

Футурологи поведали об опасностях, которые могут ждать нашу планету в следующем году. Как считают сторонники апокалиптической версии, перед глобальной катастрофой случится разрушительное землетрясение. Больше других пострадают Европа и Индия. Обо всем этом рассказывают зарубежные издания.
Населению Земли угрожает продолжающееся глобальное 

27 декабря 2017, 04:26
Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

Специалисты предсказали в 2018 году новые массовые кибератаки

В уходящем году весь мир, включая и нашу страну, буквально охватила волна мощных кибератак. Такие вирусы, как Petya, WannaCry и BadRabbit оказались причиной глобальных сбоев и немалых финансовых потерь. Эксперты попытались предсказать, к каким выходкам хакеров пользователи должны быть готовы 

26 декабря 2017, 04:13
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