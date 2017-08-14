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Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания
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14 августа 2017, 10:57
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Прозрачная коммуналка: Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн
Коммунальные платежи граждан попадут под дополнительную защиту Генпрокуратуры. Как сообщают российские информагентства, ведомство получило доступ к государственной информационной системе ЖКХ, в частности - к закрытым разделам, где приводятся отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг.
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11 августа 2017, 10:43
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В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище
Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
На месте пожара работали пожарные с двумя …
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9 августа 2017, 10:01
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Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ
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9 августа 2017, 11:04
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Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре
Появился новый график отключений холодной воды в самарских домах. Предоставление услуги предполагают временно ограничивать в рамках плановых работ на городских системах водоснабжения, сообщила компания «Самарские коммунальные системы». Работы хотят провести в период с 27 по 29 июня. Воду будут отключать …
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26 июня 2017, 01:03
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У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей
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14 июня 2017, 12:00
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В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой
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2 мая 2017, 06:02
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В Самаре без холодной воды останутся десятки домов
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17 апреля 2017, 10:21