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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания

Еще одно поселение в Самарской области оказалось на грани вымирания

В Новолопатинском около ста жителей оказались практически отрезаны от мира, а последний год им приходится жить без элементарных благ цивилизации: напор в водопроводах в многоквартирных домах просто не доходит до вторых этажей. Когда-то в поселении была собственная станция очистки воды, 
14 августа 2017, 10:57
Прозрачная коммуналка: Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн

Прозрачная коммуналка: Прокуратура получила возможность следить за ЖКХ онлайн

Коммунальные платежи граждан попадут под дополнительную защиту Генпрокуратуры. Как сообщают российские информагентства, ведомство получило доступ к государственной информационной системе ЖКХ, в частности - к закрытым разделам, где приводятся отчеты управляющих компаний и поставщиков услуг.
Прокуратуре будут доступны аналитические материалы из 

11 августа 2017, 10:43
В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

В Сызрани едва не сгорело Батрацкое кладбище

Сегодня, 9 августа, сызранские пожарные тушили крупное возгорание на территории, расположенной вблизи одного из крупнейших некрополей Сызрани. Как пишет КТВ ЛУЧ, загорелась трава неподалеку от Батрацкого кладбища. Информации о пострадавших нет.
 
На месте пожара работали пожарные с двумя 
9 августа 2017, 10:01
Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

Не взыщите: Коллекторы получат с россиян 20 млрд рублей долгов за ЖКХ

В этом году около 20 млрд рублей, которые россияне задолжали за услуги ЖКХ, передадут коллекторским агентствам.
По сведениям Минстроя, на которые ссылаются СМИ, общая сумма задолженности за коммуналку составляет порядка 1 трлн рублей, в том числе 645 млрд рублей - 

9 августа 2017, 11:04
Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Кто останется без воды: новый график отключений в Самаре

Появился новый график отключений холодной воды в самарских домах. Предоставление услуги предполагают временно ограничивать в рамках плановых работ на городских системах водоснабжения, сообщила компания «Самарские коммунальные системы». Работы хотят провести в период с 27 по 29 июня. Воду будут отключать 
26 июня 2017, 01:03
У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

У самарцев выросли долги за холодную воду - до 1,3 млрд рублей

Компания «Самарские коммунальные системы» пожаловалась на ухудшение ситуации с платежами за холодную воду. Задолженность населения и организаций выросла до 1 млрд 300 млн рублей. По данным СКС, с начала года самарцы оплатили только 87% от начисленной суммы. Долги УК, ТСЖ, 

14 июня 2017, 12:00
В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В микрорайонах на окраине Самары появятся очереди за водой

В среду, 3 мая, в нескольких микрорайонах Самары возможно отключение холодного водоснабжения. В поселках Мехзавод, Кирзавод, Озерный и Кряж запланированы работы на системах водоснабжения. На Мехзаводе воду могут отключить во втором квартале с 8 до 15 часов. В Кирзаводе, Озерном 
2 мая 2017, 06:02
В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

В Самаре без холодной воды останутся десятки домов

Появились адреса домов, где на этой неделе запланировано отключение холодного водоснабжения. Это связано с плановыми работами на сетях водоснабжения. В списке – частный сектор в Зубчаниновке, а также дома в Октябрьском районе и в центре города. Информация носит предварительный характер, 
17 апреля 2017, 10:21
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