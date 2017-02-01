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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года

Россияне назвали пять самых важных событий 2016 года

Мнение  Россиян о самых значимых событиях в мире изучил ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). Более чем две трети граждан РФ отметили выход из состава Евросоюза Великобритании. Второе место в рейтинге досталось президентским выборам в США, войне в Сирии - 

27 января 2017, 01:10
Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социологи: Общение в соцсетях увеличилось на 20% за пять лет

Социальными сетями пользуются 60% россиян. Такой вывод сделали эксперты «Левада-Центра» в результате недавнего исследования. В 2015 году этот показатель был ниже на 4%, а в 2011 — на 20%.
По статистике, чаще всего жители нашей страны пользуются сетями «ВКонтакте» (40%), 

24 января 2017, 09:40
Объявлены лучшие стационары Самарской области

Объявлены лучшие стационары Самарской области

Челно-Вершинская ЦРБ, Самарский областной кожно-венерологический диспансер и Приволжская ЦРБ признаны лучшими стационарами региона.

 

Пациентов медицинских учреждений попросили заполнить анкеты, оценивая качество предоставляемых услуг. В независимом опросе приняли участие 30 тысяч человек. Чаще всего они жаловались на большие очереди при приеме к 

20 января 2017, 10:05
В Самарской области начали штрафовать магазины за продукцию, неучтенную в единой автоматизированной системе контроля

В Самарской области начали штрафовать магазины за продукцию, неучтенную в единой автоматизированной системе контроля

Уже с апреля купить как легкий, так и крепкий алкоголь, не внесенный в базу данных ЕГАИС, по закону будет невозможно. До полумиллиарда рублей в 2017 году может получить Самарская область за счет акцизов, которые автоматически учитываются в системе ЕГАИС. Александр Григорович, 

17 января 2017, 06:44
Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Россияне назвали телевидение главным источником новостей - ВЦИОМ

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения говорят, что телевидение для жителей нашей страны остается основным источником информации. При этом исследователи отметили, что его популярность несколько снижается.
По утверждению экспертов Фонда, за последний год популярность телевидения снизилась 5%. Впрочем, информацию из 

13 января 2017, 12:31
Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Выпускница школы радиоведущих «ТЕРРЫ» стала диджеем DFM

Новым диджеем радиостанции DFM в Самаре стала Женя Гуляева. В течение двух месяцев девушка изучала все тонкости работы в прямом эфире, технику речи, психологию общения, основы построения радиошоу, техническую базу радиостанций. Курсы радиоведущих организованы телерадиокомпанией «ТЕРРА» - крупнейшим региональным холдингом 

10 января 2017, 03:45
В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В Самарской области к дорожным работам привлекут осужденных

В 2017 году самарское «Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования» привлечет к дорожным работам осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении № 27. Областное госпредприятие заключило соответствующий контракт на 3 млн рублей с управлением ФСИН по Самарской области.

К оплачиваемому труду будут 

10 января 2017, 11:48
Курильщикам хотят продлить рабочий день

Курильщикам хотят продлить рабочий день

Минздрав России хочет предоставить работодателям легальную возможность увеличивать продолжительность рабочего дня для курящих сотрудников. Согласно тексту соответствующего законопроекта, любителям табака придется работать дольше пропорционально времени, потраченному на выкуривание сигарет.

По действующему трудовому законодательству, наниматель обязан предоставлять работникам перерывы для отдыха и 

10 января 2017, 11:23
Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни

Ученые из Соединенных Штатов разрушили многолетний миф о вреде сидячего образа жизни для человеческого здоровья. Итоги соответствующего исследования опубликованы в ряде зарубежных научных изданий.
К своим исследованиям ученые привлекли свыше пяти тысяч человек, чья работа не была связана с физической 

10 января 2017, 09:16
В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

В Волжском районе производили водку, пить которую опасно для жизни

Полицейские завершили расследование уголовного дела о подпольном алкогольном заводе в Волжском районе. В ангаре в промышленной зоне поселка Стройкерамика располагались три автоматизированные линии по розливу водки и еще одна в процессе сборки. Стоимость каждой - около миллиона долларов.
Цех силовики 

30 декабря 2016, 11:01
В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

В Самаре на вокзале женщина продавала опасный для жизни коньяк‍ с этикеткой «Лезгинка»

На железнодорожном вокзале Самары задержана 42-летняя женщина, подозреваемая в продаже опасного для здоровья алкоголя. По данным силовиков, она торговала спиртным на платформе №2. У женщины изъяли бутылку с этикеткой «Коньяк «Лезгинка» объемом пол-литра.

Содержимое бутылки проверили эксперты. Установлено, что алкоголь был 

14 декабря 2016, 10:52
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