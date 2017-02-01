Портал по поиску работы «Зарплата.ру» опубликовал результаты опроса о самых «пьющих» самарских профессиях. Опрашивали посетителей сайта.
Согласно результатам опроса, 3% самарцев пьют на работе каждый день. Чаще всего употребляют шампанское (56%), вино (44%), коньяк (26%), водку и пиво (по 15%). 45 процентов опрошенных спиртное на работе не употребляют.
По мнению самарцев больше всего алкоголь пьют сантехники, грузчики, строители и дворники – представители этих профессий заняли первое место «топа». На второй строчке – врачи, на третьей – полицейские и военные, на четвертой - начальники и топ-менеджеры, на пятой – деятели искусства - актеры, художники, певцы и дизайнеры.
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