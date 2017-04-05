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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

Температура воздуха в Самарской области приблизится к +10 градусам

В конце недели в Самаре ожидается повышение температуры. В дневные часы столбик термометра может приблизиться к 10 градусам по Цельсию. Прогноз погоды на ближайшие три дня опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на среду, 5 апреля, местами по области 

4 апреля 2017, 02:55
Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года

Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года

Представители самарской мэрии и МЧС рассказали о том, какие территории находятся под угрозой затопления в 2017 году. В Самаре традиционно это участки в Куйбышевском и Красноглинском районах. Всего во время паводка от наводнения могут пострадать 75 населенных пунктов в 16 
29 марта 2017, 10:49
Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

Жителей Самары призывают кипятить воду, чаще мыть руки и убираться в перчатках во время паводка

В период таяния снега и льда, а также обильных осадков возрастает риск кишечных заболеваний: вместе с талой водой опасные инфекции могут попасть в источники питьевой воды и, соответственно, в систему водоснабжения.

Чтобы уберечься от вирусных заболеваний в эти дни, 
25 марта 2017, 04:57
Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Пострадать от наводнения могут 18 тысяч жителей Самарской области

Под угрозой подтопления во время весеннего паводка в Самарской области находятся до 75 населенных пунктов 16 муниципалитетов. 18 тысяч человек рискуют пострадать от наводнения. Но это меньше, чем прогнозировалось ранее, сообщили в региональном управлении МЧС. По предварительному прогнозу центра "Антистихия", 

16 марта 2017, 04:12
Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

Масштабы паводка в Самарской области могут оказаться рекордными

В Самарскую область придет большая вода. Специалисты полагают, что населенные пункты двадцати двух муниципальных районов губернии могут оказаться под угрозой подтопления. Об этом стало известно в ходе первого в этом году заседания межведомственной противопаводковой комиссии региона.

Дождливая осень, снежная зима и 

9 февраля 2017, 02:44
В Самару идут аномальные морозы

В Самару идут аномальные морозы

До конца недели в Самарской области ожидаются аномальные морозы, объявлено штормовое предупреждение.

C 16 по 20 января местами на территории Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Согласно 

16 января 2017, 01:26
В Самаре 7 ноября выпало рекордное количество снега

В Самаре 7 ноября выпало рекордное количество снега

Самарские синоптики зафиксировали новый рекорд. В понедельник, 7 ноября, в поселке Аглос выпало максимальное количество снега – 16,1 миллиметра, сообщает Приволжское УГМС. Предыдущий рекорд для этой даты был зафиксирован 4 года назад, в 2012 году. Тогда выпало 10,2 миллиметра осадков.
8 ноября 2016, 01:15
Зима близко: Самару ожидает ночное похолодание до минус 10

Зима близко: Самару ожидает ночное похолодание до минус 10

Как передает "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу " (Росгидромет), на следующей неделе погода в Самарской области обещает быть прохладной.
 
Днём: 
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный от 3 до 8 м/с.
Температура воздуха от 0 до 

23 октября 2016, 08:52
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