Синоптики огласили уточненный прогноз по предстоящему паводку в Самарской области. По состоянию на утро среды, 5 апреля, на некоторых реках региона наблюдался незначительный рост уровня воды, в целом обстановка спокойная. Показатель в водохранилищах около Тольятти – 49,76 м, в районе Самары - 28,46 м. На 9-10 марта прогнозируются небольшие дожди, поэтому к концу недели воды в реках прибавится. На следующей неделе в дневное время возможно потепление до 13 градусов тепла. В ночное время температура не будет опускаться ниже ноля. Максимальные снегозапасы на реках в 2017-м выше прошлогодних вдвое, однако текущий уровень воды на Куйбышевском водохранилище ниже значений прошлого года на два с лишним метра. По новому прогнозу уровни воды Куйбышевского водохранилища у Самары и Тольятти в этому году будут ниже значений прошлого года. Об этом сообщил начальник Приволжского УГМС Айдар Мингазов на заседании противопаводковой комиссии.
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