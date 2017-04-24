Лидеры молодежных организаций, представители власти, предприниматели и ученые из Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки проведут в Самаре ближайшие 3 дня. Они обсудят с российскими коллегами совместные мероприятия по развитию сотрудничества в культурной, научной, предпринимательской и гуманитарной сферах.
В ходе встречи делегаций с губернатором Николаем Меркушкиным стало известно, что Самарская область, наряду с Московской, может стать пилотным регионом, где будет создаваться международный бизнес-инкубатор стран БРИКС. Представитель Бразилии Висенте Барриентоса, директор Ибероамериканского института также предложил сотрудничать в сфере туризма.
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