7
05
08
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.       d8888   888       Y88b   d88P  888b    888   .d8888b.   Y88b   d88P 
 d88P  Y88b     d8P888   888        Y88b d88P   8888b   888  d88P  Y88b   Y88b d88P  
 888    888    d8P 888   888         Y88o88P    88888b  888         888    Y88o88P   
 888          d8P  888   888  888     Y888P     888Y88b 888       .d88P     Y888P    
 888         d88   888   888 .88P      888      888 Y88b888   .od888P"       888     
 888    888  8888888888  888888K       888      888  Y88888  d88P"           888     
 Y88b  d88P        888   888 "88b      888      888   Y8888  888"            888     
  "Y8888P"         888   888  888      888      888    Y888  888888888       888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре откроется бизнес-инкубатор стран БРИКС

В Самаре откроется бизнес-инкубатор стран БРИКС

Договор о его создании планируется подписать в ходе встречи молодых лидеров стран БРИКС.
Сотрудничество в аэрокосмической отрасли станет одной из тем встречи молодых лидеров стран БРИКС, которые соберутся в Самаре 23-27 апреля. Около ста граждан России, Бразилии, Индии, Китая и 

12 апреля 2017, 04:54
МГУ занял третье место в списке лучших вузов стран БРИКС

МГУ занял третье место в списке лучших вузов стран БРИКС

15 отечественных высших учебных заведений попали в топ-100 рейтинга Times Higher Education BRICS & Emerging Economies Rankings. Московский государственный университет занял третью строчку этого списка. В этой связи в российском Министерстве образования и науки напоминают, что еще пару лет назад 
3 декабря 2015, 10:53
Bloomberg: в 2015 году Россия стала лучшей из стран БРИКС для инвестиций

Bloomberg: в 2015 году Россия стала лучшей из стран БРИКС для инвестиций

Агентство сообщило, что по прибыльности для инвесторов рынок России опередил Китай и занял 1-е место. Вкладчиков уже меньше волнуют политические риски, которые, по их мнению, будут только снижаться, тем более что цены на нефть стабилизировались.

Эксперты Bloomberg рассказали, что 
20 июля 2015, 01:06
Самарские аэрокос и госунивер попали в Топ-200 лучших вузов стран БРИКС

Самарские аэрокос и госунивер попали в Топ-200 лучших вузов стран БРИКС

Два самарских вуза - аэрокосмический и классический государственный университеты - попали в Топ-200 лучших высших учебных заведений стран БРИКС. Рейтинг по итогам 2015 года подготовили британская компания Quacquarelli Symonds и "Социальный навигатор" агентства "РИА Новости". При ранжировании учитывались академическая репутация, 
8 июля 2015, 11:49
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна