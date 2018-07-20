Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом … Полицейские из Жигулевска расследовали нападение, во время которого был ранен человек. Медсестра пункта «скорой помощи» из села Зольное рассказала полицейским, что к ней обратился пьяный 68-летний житель Жигулевска. На шее у пенсионера было ножевое ранение. Пациент рассказал, что на него