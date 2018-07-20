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В блогах: "Украли деньги с карты? Сами виноваты!"
Анна Самойленко пожаловалась в "Фейсбуке" на Сбербанк.
"Сегодня мою маму обокрали мошенники, - пишет автор. - Они позвонили маме и, представившись сотрудниками Сбербанка, сняли с карты все ее накопления. В банке отказались делать отмену платежа, сказав, что «сами …
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20 июля 2018, 05:08
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Администратор кафе из Самары дал взятку в 200 тысяч сотруднику Роспотребнадзора
Куйбышевский следственный отдел в Самаре закончил расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого подозревают в даче взятки. По версии следствия, в июне администратор одного из городских кафе передал 200 тысяч рублей эксперту отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора. …
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20 июля 2018, 04:27
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Алиментщик из Жигулевска пырнул 68-летнего квартиранта ножом
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20 июля 2018, 12:36
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В Сызрани женщина-маляр прятала героин в сапоге
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20 июля 2018, 10:28
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Пьяный пациент больницы обругал и покусал сотрудника Росгвардии в Самаре
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26 апреля 2018, 12:33
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Отчим чуть не задушил защищавшего мать мальчика в Самарской области
В Самарской области полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия в Богатовском районе. 31-летний мужчина чуть не задушил мальчика, защищавшего мать. На него заведено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Потерпевшие – 36-летняя сожительница подозреваемого и ее девятилетний сын. Женщина сама пришла …
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5 апреля 2018, 01:30
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Стая бродячих собак едва не загрызла 11-летнюю школьницу в Сызрани
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16 марта 2018, 09:40