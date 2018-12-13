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Набережную у бассейна ЦСК ВВС украсят ледяные скульптуры с подсветкой
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11 декабря 2018, 09:10
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Стало известно, в чем подозревают двух зампрокуроров в Самаре
Появились подробности скандального задержания двух заместителей прокуроров и адвокатессы в Самаре. Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного …
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7 декабря 2018, 09:37
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Сына экс-губернатора Самарской области заподозрили в преднамеренном банкротстве
Алексея Титова, бывшего владельца самарского банка "Солидарность", сына экс-губернатора Константина Титова, заподозрили в преднамеренном банкротстве. К такому выводу пришел арбитражный управляющий по результатам оценки финансового состояния бизнесмена. Соответствующая запись появилась на портале "Единого федерального реестра сведений о банкротстве".
Напомним, …
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4 декабря 2018, 12:39
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В блогах: самарцы просят построить у стадиона "Самара Арена" бассейн
Самарцы через "Твиттер" предложили областным властям построить бассейн возле нового стадиона "Самара Арена". "Он очень нужен жителям ближайших новых микрорайонов с большим количеством детей", - пишут горожане. Первым на твит отреагировало министерства спорта Самарской области. "Это хорошее предложение. В …
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3 декабря 2018, 08:43