Набережную у бассейна ЦСК ВВС украсят ледяные скульптуры с подсветкой … На набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС этой зимой появится ледяной городок. Мастера из Екатеринбурга украсят это место фигурами Деда Мороза и Снегурочки, персонажами русских сказок и символом наступающего 2019 года - Свиньей. Сейчас завершено 80% работ. Каждая из