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«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
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Материалы по теме:

Набережную у бассейна ЦСК ВВС украсят ледяные скульптуры с подсветкой

Набережную у бассейна ЦСК ВВС украсят ледяные скульптуры с подсветкой

На набережной Волги около бассейна ЦСК ВВС этой зимой появится ледяной городок. Мастера из Екатеринбурга украсят это место фигурами Деда Мороза и Снегурочки, персонажами русских сказок и символом наступающего 2019 года - Свиньей. Сейчас завершено 80% работ. Каждая из 
11 декабря 2018, 09:10
Стало известно, в чем подозревают двух зампрокуроров в Самаре

Стало известно, в чем подозревают двух зампрокуроров в Самаре

Появились подробности скандального задержания двух заместителей прокуроров и адвокатессы в Самаре. Напомним, ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что при получении взяток на общую сумму в 500 тысяч рублей задержаны заместитель прокурора Промышленного района Олег Анищенко, заместитель прокурора Железнодорожного 
7 декабря 2018, 09:37
Сына экс-губернатора Самарской области заподозрили в преднамеренном банкротстве

Сына экс-губернатора Самарской области заподозрили в преднамеренном банкротстве

Алексея Титова, бывшего владельца самарского банка "Солидарность", сына экс-губернатора Константина Титова, заподозрили в преднамеренном банкротстве. К такому выводу пришел арбитражный управляющий по результатам оценки финансового состояния бизнесмена. Соответствующая запись появилась на портале "Единого федерального реестра сведений о банкротстве".

Напомним, 
4 декабря 2018, 12:39
В блогах: самарцы просят построить у стадиона

В блогах: самарцы просят построить у стадиона "Самара Арена" бассейн

Самарцы через "Твиттер" предложили областным властям построить бассейн возле нового стадиона "Самара Арена". "Он очень нужен жителям ближайших новых микрорайонов с большим количеством детей", - пишут горожане. Первым на твит отреагировало министерства спорта Самарской области. "Это хорошее предложение. В 
3 декабря 2018, 08:43
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