|
В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
|
6 сентября 2018, 11:57
|
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
|
6 сентября 2018, 10:35
|
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
|
6 сентября 2018, 10:24
|
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
|
6 сентября 2018, 10:04
|
На время ремонта Заводского шоссе в Самаре решили пустить дополнительные автобусы
В Самаре продолжается ремонт Заводского шоссе. Для проведения работ там пришлось перекрыть участок от улицы Земеца на XXII Партсъезда. Это спровоцировало транспортные проблемы, на которые стали жаловаться окрестные жители.
В связи с многочисленными обращениями на время ремонта было решено выпустить на …
|
5 сентября 2018, 01:55
|
На маршрутах 5д и 50 в Самаре появились более вместительные автобусы
Администрация Самары провела очередной этап работы по анализу пассажирских перевозок. По его результатам было решено ввести двухсменный график работы на автобусных маршрутах №№ 1 и 50. Благодаря этому удалось увеличить количество рейсов, выполняемых в течение дня.
Еще одним нововведением на маршрутах …
|
30 августа 2018, 11:26
|
Самарцы просят выпустить на 61-й маршрут низкопольные автобусы
Жители Самары высказали очередные нарекания на работу общественного транспорта. В этот раз они коснулись автобусного маршрута №61. Сейчас его обслуживают муниципальные машины средней вместимости. Большие низкопольные автобусы на линии отсутствуют. Их-то жители города и просят вновь вывести на маршрут, чтобы …
|
29 августа 2018, 02:24
|
На 47-й маршрут в Самаре выпустили дополнительные автобусы
|
27 августа 2018, 03:45
|
Защита начальника колонии Новокуйбышевска: «это не взятка, а мошенничество»
|
24 августа 2018, 11:19
|
Хотел сына: мужчина выгнал на улицу беременную жену в Новокуйбышевске, узнав, что у них будет девочка
Жуткая история произошла на днях в Новокуйбышевске. Семейная пара поссорилась из-за пола будущего ребенка. Как сообщает паблик «ЧП. Самарская область», отец семейства очень хотел сына. Да и его мать хотела понянчить именно внука. Однако выяснилось, что в семье родится …
|
6 августа 2018, 11:52
|
В Новокуйбышевске жена «огрела» мужа сковородкой и получила 15 смертельных ножевых ранений
|
22 июля 2018, 03:58
|
В Новокуйбышевске балкон рухнул на припаркованную машину
5 июня ЧП произошло в Новокуйбышевске. С дома №18 «А» на улице Миронова рухнул балкон. Конструкция упала прямо на припаркованную иномарку. Теперь владельцу машины предстоит потратиться на ее ремонт.
Как сообщает сайт НСК63, дом, где случилось обрушение, был …
|
5 июня 2018, 10:15