"ТЕРРА" поздравляет всех наших читательниц и зрительниц с самым весенним праздником!
Дорогие женщины, с 8 Марта! Искренне желаем вам весны в душе, солнца в сердце, радости в глазах, цветов в руках, счастья, любви и хорошего настроения
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества
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23 февраля 2019, 12:58
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Поздравляем с Днём защитника Отечества!
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23 февраля 2019, 12:00
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Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года
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20 февраля 2019, 12:43
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Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет генерального директора Наталью Камбарову с днем рождения
Уважаемая Наталья Николаевна!
Примите наши искренние поздравления с днём рождения!
В этом году телерадиокомпании «ТЕРРА» исполняется 20 лет, и мы бесконечно рады, что все эти годы наша редакция работает под Вашим талантливым руководством!
Благодаря Вам «ТЕРРА» уже много лет удерживает лидерские позиции и …
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7 ноября 2018, 09:30
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!