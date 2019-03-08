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Бункер S

В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем защитника Отечества

23 февраля отмечается один из главных праздников в году.
23 февраля 2019, 12:58
Поздравляем с Днём защитника Отечества!

Поздравляем с Днём защитника Отечества!

«ТЕРРА» поздравляет всех мужчин среди наших читателей и зрителей с 23 февраля! 

Будьте сильными, мужественными, ответственными и достойными! С Днём защитника Отечества вас!
23 февраля 2019, 12:00
Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года

Совсем немного времени остается до Дня защитника Отечества, который отмечается в 23 февраля. В Самарской области мероприятия, приуроченные к этой дате, проводятся уже сейчас. В частности, в школах идут тематические классные часы с участием военнослужащих и ветеранов вооружённых сил.

22 и 

20 февраля 2019, 12:43
Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет генерального директора Наталью Камбарову с днем рождения

Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет генерального директора Наталью Камбарову с днем рождения

Уважаемая Наталья Николаевна!

Примите наши искренние поздравления с днём рождения!

В этом году телерадиокомпании «ТЕРРА» исполняется 20 лет, и мы бесконечно рады, что все эти годы наша редакция работает под Вашим талантливым руководством!

Благодаря Вам «ТЕРРА» уже много лет удерживает лидерские позиции и 

7 ноября 2018, 09:30
Телерадиокомпания

Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!

Дорогие мужчины!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!