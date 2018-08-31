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Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Подведение итогов 
13 августа 2018, 11:37
В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»

В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»

В Москве прошел финал конкурса красоты «Мисс Русское радио - 2018». В этом году на него поступило 3 миллиона заявок из всех городов вещания радиостанции. Из этого огромного количества потенциальных участниц отобрали 30 красавиц, которые и боролись за корону и 

1 июня 2018, 09:18
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!

1 июня ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают традиционный конкурс «Мисс бикини» (18+). Он пройдет в два этапа:

с 1 июня 2018 года по 10 августа 2018 года 
1 июня 2018, 03:10
Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары

В Самаре администрация Советского района придумала творческий конкурс. Самарцам предлагают нарисовать стелу района. За лучший проект обещают деньги – 10 тысяч рублей, а также право установки именной таблички автора проекта на стеле. Установят ее на пересечении улиц Победы и Гагарина. 

18 мая 2018, 01:10
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году

Прошла итоговая пресс-конференция, в рамках которой были подведены итоги работы Минстроя России в текущем году.

В своем выступлении министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень рассказал, что в 2017 году Минстрой ожидает более 1 миллиона ипотечных кредитов на сумму, близкую к 

19 декабря 2017, 05:28
В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!

Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось 
15 сентября 2017, 04:37
Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?

Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?

Страсти накаляются! Вчера, 11 сентября, на сайте www.trkterra.ru мы закрыли онлайн-голосование конкурса «МИСС БИКИНИ-2017». Но победительница до сих пор не выявлена! Между поклонниками девушек разразилась настоящая онлайн-битва, и в итоге одинаковое количество голосов набрали две участницы – Евгения Давыдова и 
12 сентября 2017, 03:19
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений

Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
Раскрыто 

13 января 2017, 04:46
Самарские банки подвели итоги работы в августе

Самарские банки подвели итоги работы в августе

Депозиты продолжают пользоваться популярностью у населения. Объемы средств на вкладах физлиц нарастили 5 из 9 финансовых учреждений региона.
На первом месте "АктивКапитал Банк" с показателем в 20 миллиардов рублей, на второй строчке "Газбанк" с 18 миллиардами, на третьей позиции "Кошелев-Банк" 

15 сентября 2016, 02:04
Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы

Общественный совет, работающий при Самарской городской думе, подвел итоги работы за 5 лет своего существования. В совет входят 45 человек. Они представляют интересы негосударственных некоммерческих организаций, в которых числится около 500 тысяч граждан. За пятилетний срок работы общественный совет собирался 
18 июня 2015, 05:01
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