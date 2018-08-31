|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
В Москве выбрали «Мисс Русское радио - 2018»
|
1 июня 2018, 09:18
|
«ТЕРРА» и DFM в Самаре запускают конкурс «Мисс бикини 2018»!
|
1 июня 2018, 03:10
|
Стелу Советского района предложили нарисовать жителям Самары
|
18 мая 2018, 01:10
|
Глава Минстроя рассказал о высоком объеме ипотечного кредитования в 2017 году
|
19 декабря 2017, 05:28
|
В Самаре выбрали «МИСС БИКИНИ-2017»!
Онлайн-голосование второго тура конкурса «МИСС БИКИНИ-2017» завершено! За победу боролись две красавицы с самыми активными поклонниками. Евгения Давыдова и Яна Скопцова по итогам первого тура, который продолжался с 9 августа по 11 сентября, набрали наибольшее количество голосов, но число оказалось …
|
15 сентября 2017, 04:37
|
Поклонники «МИСС БИКИНИ-2017» устроили настоящую онлайн-битву: кто победит?
Страсти накаляются! Вчера, 11 сентября, на сайте www.trkterra.ru мы закрыли онлайн-голосование конкурса «МИСС БИКИНИ-2017». Но победительница до сих пор не выявлена! Между поклонниками девушек разразилась настоящая онлайн-битва, и в итоге одинаковое количество голосов набрали две участницы – Евгения Давыдова и …
|
12 сентября 2017, 03:19
|
В прошлом году в Самарской области совершено более 44 тысяч преступлений
Полиция региона подвела итоги работы. Число преступлений в губернии снизилось более чем на 10%. Почти на треть меньше зарегистрировано автоугонов (-31%). Снизилось количество грабежей (- 22.6%), разбойных нападений (-18.8%), краж имущества (-17.3%) и фактов умышленного причинения вреда здоровью (-14.4%).
|
13 января 2017, 04:46
|
Самарские банки подвели итоги работы в августе
|
15 сентября 2016, 02:04
|
Общественники в Думе подвели итоги за 5 лет работы
Общественный совет, работающий при Самарской городской думе, подвел итоги работы за 5 лет своего существования. В совет входят 45 человек. Они представляют интересы негосударственных некоммерческих организаций, в которых числится около 500 тысяч граждан. За пятилетний срок работы общественный совет собирался …
|
18 июня 2015, 05:01