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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 июня 2017г 
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День молодежи, который официально отмечается в России 27 июня, в Самарской области начали встречать накануне. В парке имени Гагарина столицы губернии при поддержке «Русского Радио в Самаре» и телеканала «ТЕРРА - РЕН ТВ» состоялся масштабный праздник, который организаторы посвятили столетию 

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Бесплатные развлечения и ценные призы: программа Дня молодежи в Самаре!

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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!

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22 июня 2017, 04:13
После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.

Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.

Напомним, Владимир Сафронов трагически 
21 июня 2017, 03:34
Мисс

Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны

22-летняя Юлия Кузенкова выступила в финале конкурса «Мисс Русское Радио» в Москве и завоевала новые титулы. 
21 июня 2017, 02:36
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги майского конкурса  «Мой цветущий сад»! Главный приз - подарочный сертификат на 15 сеансов в соляную пещеру получила Климентенко Татьяна.

Серия конкурсов от программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» продолжается!

«Пока 
31 мая 2017, 03:00
«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Программа «Дачный мир» подвела итоги апрельского фотоконкурса «Рассада для дачи». Победительницей стала Елена Родина, она получила сертификат на 15 посещений соляной пещеры.

Ведущая «Дачного мира» Ирина Рузаева объявила новый конкурс – «Мой цветущий сад».

Сфотографируйте свой сад и 
3 мая 2017, 03:03
Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!

Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.

Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы 
5 апреля 2017, 04:21
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
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