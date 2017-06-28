DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара! В субботу, 24 мая, гостем программы «Счастливый час» на радио DFM в Самаре стал популярный электронный музыкант DJ List. По словам ди-джея Жени Гуляевой, артист немного задержался, но как только он появился в студии – атмосфера преобразилась! DJ List оказался …