Программа «Дачный мир» подвела итоги июньского конкурса «Лютики-цветочки у меня в садочке»! В течение месяца телезрители присылали нам фотографии цветов на своей даче. Главный приз - подарочный сертификат на 15 сеансов в соляную пещеру выиграла Наташа Гриднева. Девушка активно занимается своим садом с 19 лет, и принимала участие во всех конкурсах программы «Дачный мир».
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DJ List устроил настоящее онлайн-шоу в эфире DFM-Самара!
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26 июня 2017, 04:45
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День молодежи - 2017: как прошел праздник в парке Гагарина
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26 июня 2017, 03:03
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«ТЕРРА – РЕН ТВ» запускает летний марафон «Игры престолов»!
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23 июня 2017, 03:47
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Бесплатные развлечения и ценные призы: программа Дня молодежи в Самаре!
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23 июня 2017, 01:47
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Выбери лето! Голосуем за участников конкурса «Каникулы на ТЕРРЕ»!
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22 июня 2017, 04:13
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После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя
Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.
Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.
Напомним, Владимир Сафронов трагически …
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21 июня 2017, 03:34
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Мисс "Русское Радио - Самара" признали самой элегантной девушкой страны
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21 июня 2017, 02:36
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В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города
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7 июня 2017, 03:08
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«Лютики-цветочки»: новый конкурс от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
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31 мая 2017, 03:00
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«Мой цветущий сад»: новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
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3 мая 2017, 03:03
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Новый фотоконкурс и призы от программы «Дачный мир» на канале «ТЕРРА»!
Победительницей конкурса программы «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА» стала Галина Вашурина. Напомним, участникам нужно было сфотографировать самый высокий сугроб или прислать креативное фото тающего снега.
Победительница рассказала, что сделала снимки, когда ездила на свою дачу обрезать деревья. Ведущая программы …
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5 апреля 2017, 04:21
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44