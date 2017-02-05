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Материалы по теме:

Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»

Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»

Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления 

25 января 2017, 05:48
Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч

Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч

Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
С руководителем администрации президента России Антоном Вайно обсудили ход исполнения майских указов президента Владимира Путина, а 

23 января 2017, 11:17
13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

13 января - День российской печати. Профессиональный праздник акул пера учрежден в 1991 году в честь выхода первого номера газеты "Ведомости о военных и иных делах", который увидел свет в Москве в 1703 году. 13 января по новому стилю. Тираж 

13 января 2017, 03:19
Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона

Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться  еще 

11 января 2017, 02:33
Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий

Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий

Ему исполняется 65 лет. Духовным пастырем для православных верующих жителей 63 региона Сергий стал 23 года назад в сане Архиепископа Самарского и Сызранского. А новообразованную Самарскую митрополию он возглавил в 2012 году. Родился Сергий в крестьянской семье в Ростовской области, окончил 
14 апреля 2016, 01:09
В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками

В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками

Вчера, 25 марта, в Самарском зоопарке прошло необычное праздничное мероприятие. В центре внимания оказался старожил учреждения — лев Цезарь. Он отметил свой 9-й день рождения, передает портал «ПрогородСамара».
 
26 марта 2016, 01:41
Президент России поздравил легендарного Владимира Зельдина со 101-м днем рождения

Президент России поздравил легендарного Владимира Зельдина со 101-м днем рождения

Сегодня, 10 февраля, человек-эпоха актер Владимир Зельдин принимает поздравления по случаю своего 101-го дня рождения. Глава государства Владимир Путин выразил свое почтение легендарному актеру, пожелав ему в поздравительной телеграмме бодрости духа и творческих успехов.
Этот торжественный для Владимира Михайловича день 
10 февраля 2016, 03:52
С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства

С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства

Глава региона Николай Меркушкин получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Госдумы С.Е. Нарышкина, первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова, заместителя председателя правительства Д.О. Рогозина, руководителя администрации президента С.Б. Иванова, первого заместителя руководителя администрации президента В.В. Володина, председателя Верховного суда РФ В.М. 
5 февраля 2016, 07:27
«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани

«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани

«Квартет И» снимает продолжение популярной комедии «День выборов», в основу которой лег одноименный спектакль этого московского театра. Работы ведутся в Астрахани с 25 марта и продлятся до 15 августа текущего года. В сиквеле «Дня выборов» будут играть такие актеры, как 
14 апреля 2015, 03:53
Николай Меркушкин вручает госнаграды

Николай Меркушкин вручает госнаграды

В эти минуты в резиденции губернатора проходит торжественное награждение жителей Самарской области, которые внесли серьезный вклад в развитие родного края. Это медики, работники культуры, преподаватели, аграрии и многие другие. Всего сегодня будет вручено 38 государственных наград. 
12 декабря 2014, 12:41
В Приволжском федеральном округе создан молодежный совет

В Приволжском федеральном округе создан молодежный совет

Его первое заседание прошло 9 декабря в резиденции губернатора Самарской области. В новый консультативный, совещательный орган вошли представители молодежных кабинетов министров и парламентов из всех регионов округа, всероссийских и межрегиональных студенческих, профсоюзных и добровольческих организаций, молодежных крыльев парламентских партий.

В Приволжском федеральном 

9 декабря 2014, 03:55
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