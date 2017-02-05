Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий Ему исполняется 65 лет. Духовным пастырем для православных верующих жителей 63 региона Сергий стал 23 года назад в сане Архиепископа Самарского и Сызранского. А новообразованную Самарскую митрополию он возглавил в 2012 году. Родился Сергий в крестьянской семье в Ростовской области, окончил …