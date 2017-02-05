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Владимир Аветисян представил губернатору перспективный проект «Ростеха» и «Роснано»
Уже весной текущего года может быть подписано соглашение с одним из крупных международных инвесторов по освоению территории бывшего завода имени Масленникова. Об этом на встрече с губернатором Самарской области Николаем Меркушкиным рассказал заместитель председателя правления управляющей компании «Роснано», председатель правления …
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25 января 2017, 05:48
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Делегация Самарской области во главе с губернатором провела в Москве ряд важных встреч
Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным провела в Москве ряд важных встреч, которые во многом определят развитие региона в этом году.
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23 января 2017, 11:17
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13 января - День российской печати
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13 января 2017, 03:19
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Проект нового самарского Дворца спорта на улице Молодогвардейской сегодня обсуждали в резиденции главы региона
Проект нового самарского Дворца спорта, который построят на улице Молодогвардейской на месте существующего, сегодня обсуждали в резиденции главы региона. Архитекторы предложили новый вариант, в котором предусмотрели почти 2 с половиной тысячи метров дополнительных площадей. В зоне раздевалок будет располагаться еще …
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11 января 2017, 02:33
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Сегодня свой юбилей отмечает митрополит Самарский и Сызранский Сергий
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14 апреля 2016, 01:09
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В самарском зоопарке льву Цезарю на день рождения подарили торт из 9 сырых кур со свечками
Вчера, 25 марта, в Самарском зоопарке прошло необычное праздничное мероприятие. В центре внимания оказался старожил учреждения — лев Цезарь. Он отметил свой 9-й день рождения, передает портал «ПрогородСамара».
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26 марта 2016, 01:41
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Президент России поздравил легендарного Владимира Зельдина со 101-м днем рождения
Сегодня, 10 февраля, человек-эпоха актер Владимир Зельдин принимает поздравления по случаю своего 101-го дня рождения. Глава государства Владимир Путин выразил свое почтение легендарному актеру, пожелав ему в поздравительной телеграмме бодрости духа и творческих успехов.
Этот торжественный для Владимира Михайловича день …
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10 февраля 2016, 03:52
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С днем рождения губернатора Самарской области поздравили первые лица государства
Глава региона Николай Меркушкин получил поздравления от председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, председателя Госдумы С.Е. Нарышкина, первого заместителя председателя правительства РФ И.И. Шувалова, заместителя председателя правительства Д.О. Рогозина, руководителя администрации президента С.Б. Иванова, первого заместителя руководителя администрации президента В.В. Володина, председателя Верховного суда РФ В.М. …
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5 февраля 2016, 07:27
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«Квартет И» снимает «День выборов-2» в Астрахани
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14 апреля 2015, 03:53
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Николай Меркушкин вручает госнаграды
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12 декабря 2014, 12:41
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В Приволжском федеральном округе создан молодежный совет
Его первое заседание прошло 9 декабря в резиденции губернатора Самарской области. В новый консультативный, совещательный орган вошли представители молодежных кабинетов министров и парламентов из всех регионов округа, всероссийских и межрегиональных студенческих, профсоюзных и добровольческих организаций, молодежных крыльев парламентских партий.
В Приволжском федеральном …
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9 декабря 2014, 03:55