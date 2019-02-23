«ТЕРРА» поздравляет всех мужчин среди наших читателей и зрителей с 23 февраля!
Будьте сильными, мужественными, ответственными и достойными! С Днём Защитника Отечетсва вас!
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Выступления парашютистов и спецназовцев, выставка военной техники, салют: программа празднования Дня защитника Отечества в Самаре 23 февраля 2019 года
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20 февраля 2019, 12:43
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Большинство российских туристов отметят 23 февраля в Санкт-Петербурге
Больше всего российских туристов будут праздновать День защитника Отечества в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья Tvil.ru. Помимо северной столицы, в пятерку самых популярных мест отдыха попали Сочи, Ялта, Москва и Казань.
Средняя стоимость аренды жилья …
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18 февраля 2019, 02:19
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«ТЕРРА» желает вам любви
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14 февраля 2019, 11:09
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14 января 2019, 06:05
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Коллектив телерадиокомпании «ТЕРРА» поздравляет генерального директора Наталью Камбарову с днем рождения
Уважаемая Наталья Николаевна!
Примите наши искренние поздравления с днём рождения!
В этом году телерадиокомпании «ТЕРРА» исполняется 20 лет, и мы бесконечно рады, что все эти годы наша редакция работает под Вашим талантливым руководством!
Благодаря Вам «ТЕРРА» уже много лет удерживает лидерские позиции и …
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7 ноября 2018, 09:30
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Телерадиокомпания "ТЕРРА" поздравляет с Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем быть в отличном настроении
И духа боевого не терять,
Равнение держать на достижения:
Наметив цель, в «десятку» попадать!