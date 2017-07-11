К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета? Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.

Как сообщают «Известия», российские спасатели в условиях постоянно меняющегося климата и роста риска возникновения чрезвычайных ситуаций разрабатывают новые методы …