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«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Бесплатные СМС: операторов сотовой связи обязали рассылать предупреждения

Операторов сотовой связи обязали информировать клиентов об угрозе чрезвычайных ситуаций. До сих пор бесплатная рассылка предупреждений по линии МЧС зависела от доброй воли компаний сотовой связи. Официальный договор со спасателями имел только один из них. Теперь заключить подобные соглашения должны 

10 июля 2017, 10:10
К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

К какой погоде готовиться россиянам во второй половине лета?

Во второй половине лета в центральной части России будут нередкими смерчи, ливни и грозы. Об этом заявили сотрудники МЧС и Гидрометцентра.
Как сообщают «Известия», российские спасатели в условиях постоянно меняющегося климата и роста риска возникновения чрезвычайных ситуаций разрабатывают новые методы 

6 июля 2017, 09:21
Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

Прячьтесь, на Самару надвигается гроза с градом!

В МЧС сообщили о новом штормовом предупреждении в Самарской области. В пятницу, 30 июня, с 19 часов и в течение суток в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Такая 

30 июня 2017, 01:20
В Самарской области затопило приусадебные участки

В Самарской области затопило приусадебные участки

В МЧС сообщили о подтоплении приусадебных участков в Самарской области. Инцидент произошел в Пестравском районе. Информация поступила в ведомство в среду, 28 июня, в 10:50. Водой частично залило десять участков на улицах Советской и Разина в населенном пункте Красная Поляна. 

28 июня 2017, 11:29
Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

Появилось видео закрытого на ремонт участка самарской набережной

В Интернете появилось видео с набережной в районе Ладьи, которая закрыта на реконструкцию. Ход работ сняли с воздуха. Как уже сообщала «ТЕРРА» ремонтировать четвертую очередь набережной начали в марте. Рабочим нужно укрепить монумент Ладья, построить новый фонтан, детскую и 
16 июня 2017, 01:45
СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

СМИ: на самарской набережной подготовили фундамент для нового фонтана

В Самаре продолжается реконструкция 4-й очереди набережной в районе «Ладьи».
Как передает samru.ru со ссылкой на источники в МП «Самарская набережная», в настоящее время на участке уже подготовлен котлован под устройство чаши большого фонтана, который разместится у подножья монумента. 
23 мая 2017, 08:04
Самара лишилась набережной

Самара лишилась набережной

Блогер Алексей Перезнатнов рассказал про реконструкцию четвёртой очереди самарской набережной. "Работы начались весной этого года и уже идут полным ходом. Недавно там огородили металлическим забором часть ремонтируемого участка от "КИНАПа" до строящегося храма в конце улицы Лесной. Уже "отбили" 
18 апреля 2017, 06:36
Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи

Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи

Четвертая очередь набережной у Ладьи в этом году полностью закрыта для купания.  Как обещают, монумент будет демонтирован в ближайшее время.
11 апреля 2017, 11:19
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