В блогах: на самарчанку упали куски балкона … Блогер Анна Носова предупреждает , что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу