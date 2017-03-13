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В Тольятти горел «КуйбышевАзот»
Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.
По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.
Произошедшее не представляло угрозы …
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12 марта 2017, 04:42
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В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)
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11 марта 2017, 01:10
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В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото
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10 марта 2017, 11:51
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В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео
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10 марта 2017, 10:17
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В блогах: на самарчанку упали куски балкона
Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу …
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9 марта 2017, 05:17
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Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото
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9 марта 2017, 03:05
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной
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7 марта 2017, 11:07
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В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)
Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские …
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5 марта 2017, 05:25
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КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты
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25 июля 2016, 03:29
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"КуАЗ" купит часть "Праксайр Самара"
ОАО "КуйбышевАзот" приобретет 25-процентную долю в уставном капитале ООО "Праксайр Самара". Соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров компании, назначенного на 22 апреля. Номинальная стоимость пакета ценных бумаг не должна превысить 91 миллиона рублей.
Напомним, завод по заправке …
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10 марта 2016, 04:46
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"КуйбышевАзот" увеличил чистую прибыль в 5,5 раза
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12 ноября 2015, 03:17