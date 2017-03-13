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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 марта 2017г 
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ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

В Тольятти горел «КуйбышевАзот»

Пожар на тольяттинском химзаводе "КуйбышевАзот" в Тольятти локализован. Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба предприятия.

По предварительной информации, на заводе загорелась установка по производству циклогенсанона - бесцветной маслянистой жидкости с запахом ацетона и мяты.

Произошедшее не представляло угрозы 
12 марта 2017, 04:42
В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

В Самаре на Московском шоссе сгорел Ford (есть фото и видео)

Вчера, 10 февраля, примерно в 17:15 в Самаре случился пожар на дороге. Во время движения загорелся легковой автомобиль в районе пересечения Московского шоссе с улицей Потапова. Огонь в считаные минуты распространился из-под капота в салон.

Когда пожарные прибыли на 
11 марта 2017, 01:10
В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В Самаре случился потоп в районе ТЦ Hoff, есть фото

В социальных сетях появились фотографии потопа, который, по словам очевидцев, произошел в Самаре в районе ТЦ Hoff. Потоки воды стекают по улицам Потапова и Гастелло.  Пользователи обсуждают последствия коммунальной аварии в самарском паблике. «Фото не отражает всего масштаба потопа», - 
10 марта 2017, 11:51
В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В Самаре обрушился дом около ТЦ «Вива Лэнд», есть видео

В социальных сетях появились фотографии обрушившегося дома, расположенного на проспекте Кирова, около ТЦ «Вива Лэнд». В здании под номером 155, по словам местных жителей, давно никто не живет, дом расселен. Момент обрушения 8 марта зафиксировал один из автомобилистов на камеру 
10 марта 2017, 10:17
В блогах: на самарчанку упали куски балкона

В блогах: на самарчанку упали куски балкона

Блогер Анна Носова предупреждает, что в Самаре на голову падают не только сосульки, но в некоторых случаях и балконы. Есть фото. "Слава богу, балкон на меня не свалился, но вот его отдельные части пролетели перед моим носом. Настоящую угрозу 
9 марта 2017, 05:17
Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

Около Сызрани BMW въехал в фуру и загорелся, есть фото

В среду, 8 марта, на трассе в районе Сызрани произошло ДТП с пожаром. Иномарка BMW 525i столкнулась с фурой «Вольво». 34-летнего водителя легковушки увезли в больницу.

Авария случилась 8:50. По данным ГИБДД, в условиях тумана водитель «БМВ», ехавший со 
9 марта 2017, 03:05
В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Ново-Вокзальной

Во вторник, 7 марта, в Самаре на перекрестке улицы Ново-Вокзальной и проспекта Карла Маркса возникла автомобильная пробка. Причина – массовое ДТП. Три столкнувшиеся машины практически перекрыли дорогу. Очевидец сделал фото. По его словам, между автобусом и грузовиком оказался зажат легковой 
7 марта 2017, 11:07
В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

В Самаре на Мичурина сгорели 3 автомобиля: в одном обнаружили труп (есть видео)

Вчера, 4 марта, вечером 9 пожарных на 2 единицах спецтехники выезжали на тушение огня на улице Мичурина в Октябрьском районе Самары.
 
Как передаёт ГУ МЧС по Самарской области, через 16 минут пламя было потушено. По информации паблика «Самарские 
5 марта 2017, 05:25
КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты

КуАЗ займет 9 млрд рублей на инвестпроекты

ОАО "Куйбышевазот" займет у Cбербанка 9 миллиардов рублей. Как говорится в официальном сообщении компании, речь идет об открытии невозобновляемой кредитной линии сроком на 10 лет. Проценты  за пользование средствами плавающие и будут рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России плюс 

25 июля 2016, 03:29

"КуАЗ" купит часть "Праксайр Самара"

ОАО "КуйбышевАзот" приобретет 25-процентную долю в уставном капитале ООО "Праксайр Самара". Соответствующий вопрос внесен в повестку дня общего собрания акционеров компании, назначенного на 22 апреля. Номинальная стоимость пакета ценных бумаг не должна превысить 91 миллиона рублей.
Напомним, завод по заправке 
10 марта 2016, 04:46

"КуйбышевАзот" увеличил чистую прибыль в 5,5 раза

ОАО "КуйбышевАзот" заработало на курсовой разнице и росте спроса на его продукцию. По итогам 9 месяцев текущего года выручка предприятия увеличилась на 6,5 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом 2014-го и составила 27 миллиардов 880 миллионов рублей, говорится в 
12 ноября 2015, 03:17
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