Региональное ГУ МЧС России отчиталось о полной ликвидации пожара в здании бывшего ресторана по соседству с КРЦ «Звезда» в Самаре. Работы по тушению длились более 5 часов. Завершились они в 23:23.
Напомним, сигнал о пожаре поступил в 18:01 9 апреля. Первые подразделения МЧС прибыли на место происшествия уже спустя 7 минут. Было установлено, что огонь охватил 450 квадратных метров площади. К его ликвидации были привлечены 71 человек и 22 единицы техники. Пострадавших в результате ЧП нет.
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