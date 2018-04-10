2
48
35
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 9 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888       888   .d8888b.                   d888    8888888b.   888     888 
 888   o   888       888  d88P  Y88b                 d8888    888   Y88b  888     888 
 888  d8b  888       888       .d88P                   888    888    888  888     888 
 888 d888b 888   .d88888      8888"   888  888  888    888    888   d88P  888     888 
 888d88888b888  d88" 888       "Y8b.  888  888  888    888    8888888P"   888     888 
 88888P Y88888  888  888  888    888  888  888  888    888    888         888     888 
 8888P   Y8888  Y88b 888  Y88b  d88P  Y88b 888 d88P    888    888         Y88b. .d88P 
 888P     Y888   "Y88888   "Y8888P"    "Y8888888P"   8888888  888          "Y88888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Появились подробности пожара у КРЦ «Звезда» в Самаре

Накануне вечером в Самаре частично выгорело здание у культурно-развлекательного центра «Звезда». В этом помещении 
10 апреля 2018, 11:49
Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

Двое детей устроили пожар на балконе дома в Тольятти

9 апреля в Тольятти был зафиксирован пожар. ЧП произошло на балконе дома №22 по улице 70 лет Октября. Двое детей, которых родители оставили одних, решили поиграть с огнем. Шалость едва не закончилась трагедией. Дым, поваливший с балкона, вовремя заметили соседи 

10 апреля 2018, 10:22
Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании около КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано

Открытое горение в здании рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре ликвидировано. Добиться этого результата удалось спустя 2 часа и 26 минут после поступления сигнала о начале возгорания.

Как сообщает ГУ МЧС России по Самарской области, на тушении крупного пожара задействован 71 

9 апреля 2018, 11:07
Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» в Самаре локализован

Пожар около КРЦ «Звезда» локализован. Это произошло в 19:51. По последним данным, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. На место происшествия прибыл начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко. Он рассказал подробности ЧП.

«В Центр кризисных ситуаций поступило сообщение 

9 апреля 2018, 08:32
Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Пожар рядом с КРЦ «Звезда» в Самаре: горящее здание давно не эксплуатировалось

Стали известны подробности пожара в районе КРЦ «Звезда» в Самаре. По информации регионального управления МЧС, здание, в котором произошло возгорание, не эксплуатировалось.

Кстати, это здание горит не первый раз. В феврале 2014 года там вспыхнуло потолочное покрытие.
9 апреля 2018, 07:38
Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Видео: крупный пожар начался около КРЦ «Звезда» в Самаре

Крупный пожар начался в Самаре. На улице Ново-Садовой загорелось здание, расположенное по соседству с КРЦ «Звезда».

По информации регионального ГУ МЧС России, огонь охватил постройку, в которой ранее располагался ресторан. Сигнал о возгорании поступил в 18:01. На тушение пожара 
9 апреля 2018, 06:43
Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Чтобы не было заторов: На Волгу возле Самары вышел ледокол

Сегодня, 7 апреля, на Волге возле Самары начались ледокольные работы. Мероприятие необходимо для того, чтобы предотвратить ледовые заторы.

Накануне жителям областной столицы были разосланы СМС-сообщения от МЧС. Ведомство предупредило горожан о том, что выход на лед в субботу чрезвычайно 
7 апреля 2018, 05:39
В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В здании на Кирова вспыхнули строительные материалы

В Самаре во вторник, 3 апреля, произошел пожар в строящемся здании на проспекте Кирова в Промышленном районе. Вспыхнули строительные материалы. По  данным МЧС, все началось в 16:30. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

«На тушение пожара выезжали 

4 апреля 2018, 09:48
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх