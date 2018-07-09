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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью
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6 июля 2018, 10:20
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Видео: два человека сгорели после ДТП под Сызранью
5 июля под Сызранью произошло жуткое ДТП. Около села Переволоки столкнулись грузовик и легковой автомобиль. После аварии легковушка загорелась. В результате аварии погибли два человека, находящиеся в машине, а водитель большегруза получил травмы, сообщает КТВ-Луч.
Очевидцы сняли на …
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5 июля 2018, 11:18
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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти
В Тольятти возле остановки общественного транспорта произошло ЧП – пожар. Сгорел автобус №73. Видео появилось в социальной сети. Инцидент произошел на Автозаводском шоссе недалеко от Детской многопрофильной больницы во вторник, 3 июля. По предварительной информации, пострадавших нет, предположительно возгорание могло …
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4 июля 2018, 09:47
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Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти
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26 июня 2018, 10:12
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В Подстепках 11 человек тушили дачный дом
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22 января 2018, 01:51
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Козлу Тимуру спасатели подарили мешок моркови, есть фото
Накануне Новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю провели противопожарный инструктаж в местном «Сафари-парке».
Это учреждение приобрело мировую известность и стало популярным для посещения благодаря истории необыкновенной дружбы тигра Амура и …
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31 декабря 2015, 01:55
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В Самаре на ул. Ташкентской сгорели два автомобиля
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17 ноября 2014, 12:40
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В Самаре на ул. Стара-Загоры сгорел торговый киоск
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14 октября 2014, 12:42