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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Депутат горсовета Балаково и его девушка сгорели заживо на трассе под Сызранью

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Пассажирский автобус сгорел у остановки в Тольятти

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Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти

Семью с ребенком спасли росгвардейцы на пожаре в Тольятти

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В Подстепках 11 человек тушили дачный дом

В Подстепках 11 человек тушили дачный дом


В воскресенье вечером, 21 января, в селе Подстепки в Самарской области произошел пожар.

На территории садоводческого некоммерческого товарищества «Приморский» загорелся дачный дом на площади в 40 квадратных метров. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 21:45, и 
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Козлу Тимуру спасатели подарили мешок моркови, есть фото

Накануне Новогодних праздников сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю провели противопожарный инструктаж в местном «Сафари-парке».
 
Это учреждение приобрело мировую известность и стало популярным для посещения благодаря истории необыкновенной дружбы тигра Амура и 
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В Самаре на ул. Ташкентской сгорели два автомобиля

Сегодня, 17 ноября, в 3:50 на ул. Ташкентской произошел пожар. Загорелись два автомобиля. На ликвидацию пожара прибыли 9 огнеборцев и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. Ликвидировать возгорание удалось к 4:03.
Причины ЧП предстоит выяснить силовикам.
 
 

17 ноября 2014, 12:40
В Самаре на ул. Стара-Загоры сгорел торговый киоск

В Самаре на ул. Стара-Загоры сгорел торговый киоск

В областном центре 14 октября в 2:44 произошел пожар. На ул. Стара-Загоры загорелся торговый киоск. Общая площадь возгорания составила 4 кв. м.
Тушить огонь прибыли 10 пожарных и 2 единицы техники. Пламя было ликвидировано в 2:53, сообщает областное ГУ МЧС.

14 октября 2014, 12:42
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