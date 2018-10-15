|
Массовое ДТП на Революционной: в Самаре столкнулись три авто
|
15 октября 2018, 02:08
|
Ущерб на 339 миллионов: экс-директора СОФЖИ обвинили в превышении полномочий
Стало известно, что бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями по ранее возбужденному уголовному делу. Общий ущерб по делу оценивается в 339 млн рублей. Как сообщил в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 158-му Самарскому …
|
15 октября 2018, 01:37
|
Видео: задержанный за пьяное вождение игрок «Крыльев» ругался и намекал на высоких покровителей
Появилась видеозапись задержания защитника «Крыльев Советов», 23-летнего Георгия Тигиева. Его поймали во время поездки в нетрезвом виде. На видео запечатлена сцена, когда футболист не хотел отдавать свой внедорожник на время прохождения медицинского освидетельствования.
|
15 октября 2018, 12:48
|
В Сызрани 11 пожарных тушили мебель не совсем адекватного мужчины
|
15 октября 2018, 12:09
|
В Самаре грабитель похитил 42 тысячи рублей у супругов, которые скандалили
|
15 октября 2018, 11:25
|
В блогах: странный пожар на территории тольяттинского "Фосфора"
В паблике "События Тольятти" соцсети "ВКонтакте" поведали, что вчера на территории бывшего завода «Фосфор» случился странный пожар. В момент задымления на площадке работала комиссия, состоящая из представителей прокуратуры и Объединенного народного фронта. На территории обанкротившегося предприятия сегодня функционируют десятки …
|
13 октября 2018, 09:07
|
В Тольятти горело газовое оборудование в торговом павильоне
|
11 октября 2018, 12:14
|
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской
В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц …
|
9 октября 2018, 11:51