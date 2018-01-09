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Материалы по теме:

На пожаре в частном доме в Сызрани погиб 2-летний ребенок

На пожаре в частном доме в Сызрани погиб 2-летний ребенок

8 января в Сызрани произошел пожар в частном секторе. В 20:01 в Мирном переулке загорелся дом. Огонь охватил площадь примерно в 80 квадратных метров.

На тушение пожара отправились 30 человек на 7 машинах. К моменту их прибытия дом уже 
9 января 2018, 08:56
Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

Сюжет для Хичкока, проклятие для жителей: В Сызрани поведали про дом, куда 15 лет прилетают умирать птицы

На видеохостинге YouTube опубликован ролик, снятый в доме в Юго-Западном районе. Автор видео рассказал, что уже 15 лет птицы прилетают и умирают в техническом этаже их подъезда.

«Все загажено, вокруг – одни трупы. Обращение в ЖКХ «УК Центр» 
8 января 2018, 04:06
Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

Под Сызранью поймали ульяновского браконьера с 15 налимами и «метлой»

На днях сотрудниками сызранского линейного отдела МВД на транспорте был выявлен 42-летний житель поселка Радищево Ульяновской области. Мужчина осуществлял незаконный вылов рыбы в акватории Волги. Браконьер был задержан стражами порядка напротив деревни Паньшино Радищевского района. У рыбака было обнаружено и 
8 января 2018, 03:20
В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

В Сызрани ребенок снял экшен-видео катания на «ватрушке» с горок в парке Горького

На видеохостинге YouTube выложили ролик, снятый на днях в сызранском парке имени Горького с помощью селфи-палки. В 2-минутном видео малолетний ребенок (на виде ему около 10 лет) успевает несколько раз скатиться на «ватрушке» с различных по высоте горок, в 
5 января 2018, 04:49
На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

На Малой Царевщине 8 пожарных тушили огромную баню

Пожар случился сегодня, 4 января.

Пожарное подразделение получило вызов в 16:30. На улице Атаманской в селе Малая Царевщина, загорелась огромная частная баня. Пламя охватило сооружение площадью в 60 квадратных метров. На тушение выезжали 8 человек личного состава на 3 
4 января 2018, 08:13
По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

По бой курантов: В новогоднюю ночь на проспекте Кирова сожгли лифт

В новогоднюю ночь в Самаре сотрудникам городских аварийных служб и спасателям отдохнуть не получилось. Отдыхающие горожане напомнили о себе всего через несколько часов после боя кремлёвских курантов.

Примерно в 5:30 утра разгорелся нешуточный пожар в лифте одного из домов 
1 января 2018, 06:08

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани спасатели помогли семье с детьми попасть домой

В Сызрани семья с детьми не могла попасть домой. Пришлось вызывать спасателей. Инцидент произошел по адресу: Нефтебазная, 3.

«Дети 12 и семи лет после школы пошли гулять на улицу и, вероятно, потеряли ключи. Когда пришли взрослые, у них ключей от квартиры 

28 декабря 2017, 10:50
С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

С 2018 года автобусы, перевозящие детей, будут оснащены мигалками

На крышах школьных автобусов со следующего года в обязательном порядке будут размещаться оранжевые или желтые проблесковые маячки. Соответствующий документ появился на портале кабмина.
Как отмечается в распоряжении, включать мигалки следует лишь в процессе движения автобуса. Вместе с тем, новшество подразумевает 

27 декабря 2017, 10:10
В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Самаре при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина

В Кировском районе Самары при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в четверг, 21 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 20:02. В поселке Зубчаниновка на улице Александра Невского загорелся частный дом. Площадь пожара составила 120 

22 декабря 2017, 10:31
Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

Ученые: дети и шимпанзе любят наблюдать за наказанием своих обидчиков

6-летние дети, а также и взрослые особи шимпанзе любят смотреть на то, как наказывают их обидчиков. Такое умозаключение сделали ученые из Общества Макса Планка по результатам недавних исследований. И малыши, и приматы могут пожертвовать многим, чтобы получить возможность наблюдать, как 

19 декабря 2017, 10:20
Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Источник назвал вероятную причину ЧП с блоком «Фрегат»

Связь с космическим аппаратом «Метеор-М», который вчера был запущен на орбиту ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», установить не удалось. Об этом сообщили в Роскосмосе. Напомним, запуск с космодрома «Восточный» в Амурской области состоялся во вторник, 28 ноября.
29 ноября 2017, 11:37
Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Пожар повышенной сложности в Самаре: к ликвидации привлекли почти 100 человек

Рано утром во вторник, 31 октября, в Самаре в промзоне за Заводским шоссе произошел крупный пожар. Загорелся склад с автозапчастями, расположенный в Совхозном проезде. К ликвидации ЧП, которому присвоен повышенный ранг сложности, привлекли 90 человек и 25 единиц спецтехники. Общая 
31 октября 2017, 11:23
В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие

В Забайкалье рухнул железнодорожный мост, есть погибшие

Двое мужчин погибли при обрушении железнодорожного моста на забайкальском отрезке Транссибирской магистрали. Об инциденте рассказывают региональные средства массовой информации.
Трагедия произошла недалеко от станции Ксеньевская. Как сообщается, сначала при осуществлении ремонтных работ рухнула одна из железобетонных балок мостового пролета. Через 

25 сентября 2017, 12:21
В блогах: год трагедии

В блогах: год трагедии

В группе "Каролина и Дима" напоминают, что 29 декабря исполнился ровно год со дня резонансной трагедии в Тольятти. 29 декабря 2015 года пьяный автомобилист сбил юных фигуристов - 15-летнего Диму Ненашева и 14-летнюю Каролину Кликич, которые возвращались с тренировки; 
30 декабря 2016, 09:26

"ТЕРРА-РЕН ТВ" покажет серию программ, посвященных трагедии 11 сентября

11 сентября 2001 года — день, который изменил мир. Самый масштабный теракт в истории человечества разделил мир на эпохи - до и после. В память об этой трагедии телеканал "ТЕРРА - РЕН ТВ" покажет серию специальных программ.
 
Смотрите в эту пятницу:
10 сентября 2015, 01:42
Катастрофа траулера «Дальний Восток» унесла 54 жизни

Катастрофа траулера «Дальний Восток» унесла 54 жизни

54 моряка погибли сегодня ночью при крушении траулера «Дальний Восток» в Охотском море. В том числе капитан и старший помощник. Судьба 15 человек неизвестна. 10 пострадавших из числа 63 спасенных находятся без сознания.

Следственные органы возбудили уголовное дело по 
2 апреля 2015, 11:18
Компанию

Компанию "Росгосстрах" обязали выплатить искалеченному в ДТП самарцу 813 тысяч 600 рублей

Это в пять раз больше максимального страхового возмещения в рамках договора ОСАГО. Решение вынесено Кировским районным судом областной столицы. 20 марта оно вступило в силу.

Напомним, речь идет о трагедии, которая произошла с 23-летним Константином Соколовым. В декабре 2013 
20 марта 2015, 02:12
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