Представители МЧС озвучили подробности пожара, который произошел накануне в Сызрани. Причиной ЧП, в результате которого погиб 2-летний ребенок, могла стать детская шалость.
Выяснилось, что семья, которая жила в сгоревшем доме, числилась в списке неблагополучных. Родители, на попечении которых были трое детей, нередко злоупотребляли спиртным.
Очередную посиделку они затеяли и в день трагедии. Пока взрослые предавались развлечениям, их средний 8-летний ребенок решил поиграть с огнем. В какой-то момент мальчик поджег домашние вещи, а поняв, что натворил, решил сбежать к соседям. Буквально в считанные минуты дом был объят пламенем, пишет «Маленькая Сызрань». Родители успели выбежать на улицу, но в одной из комнат остался 2-летний мальчик. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
На тушении пожара были задействованы 30 человек и 7 единиц техники.
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