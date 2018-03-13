12 марта в Самарской области произошло очередное ЧП на железной дороге. Примерно в 16:08 около платформы «Советская» под Кинелем под поезд попал 81-летний мужчина. У пожилого человека диагностировали перелом руки и вывих плеча. Он был оперативно доставлен в больницу, сообщает Волга Ньюс
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Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Специалисты выясняют, какой именно поезд сбил мужчину и другие обстоятельства случившегося. Очевидцев этого происшествия просят обратиться в Линейный отдел полиции на станции "Кинель" по телефону: 8 (84663) 2-15-83.