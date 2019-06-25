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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске
В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС …
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25 июня 2019, 08:21
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Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына
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25 июня 2019, 05:31
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Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья
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25 июня 2019, 05:01
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В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов
Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по …
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25 июня 2019, 04:29
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В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры
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25 июня 2019, 04:20
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В Жигулевске утонул 10-летний мальчик
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25 июня 2019, 11:25
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В блогах: спили ветку - спаси дерево!
В одном из дворов на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной на детскую площадку упало дерево. Как пишут в сообществе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте», оно лежит второй день. Автор поста возмущается: «Пришли бабулечки - поохали. Пришли дети — полазили. Пришли …
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25 июня 2019, 08:54
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В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути
Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до …
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14 мая 2019, 04:18
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В Самарской области мужчина попал под поезд и остался без стопы
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26 апреля 2019, 08:44
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В Самарской области электричка врезалась в легковушку: пострадал водитель
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19 апреля 2019, 10:05
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83-летнюю бабушку едва не «утащило» ветром под поезд на станции Новоотрадная
ЧП произошло вчера, 15 марта, на станции Новоотрадная Самарской области. В результате пострадала 83-летняя женщина, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, около 21:00 пенсионерка переходила жд-пути по настилу перед грузовым поездом. Ее сопровождала 52-летняя дочь. От исходящих от состава, …
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16 марта 2019, 04:12
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В Самаре маршрутка врезалась в такси и протаранила забор
Сегодня, 4 сентября, около 11-00 на улице Уральской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль с логотипом такси, передает портал «Волга Ньюс».
По словам очевидцев, маршрутка двигалась в направлении Кряжа. Напротив дома № 31 …
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4 сентября 2016, 04:45
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В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям
Сегодня, 4 июня, около 12:30 в Самаре в районе ЖД-станции Кряж произошел несчастный случай на железнодорожном переезде, передает портал 63.ru.
Как сообщают очевидцы происшествия, поезд буквально размазал молодого человека по рельсам и шпалам.
Оперативно прибывшим на место …
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4 июня 2016, 11:40
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Под Самарой в 2017 году начнется стройка жилья по проекту «Кряж»
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16 мая 2016, 12:48
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В Самаре солдат-срочник умер от огнестрельного ранения головы
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29 января 2016, 04:33
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