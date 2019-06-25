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Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

Следователи разберутся в обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в Жигулевске

В Жигулевске стартовала доследственная проверка по факту гибели 9-летнего мальчика. Как сообщили в Следственном комитете по региону, по ее результатам будет принято процессуальное решение. Напомним, что трагедия на воде призошла 24 июня. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС 
25 июня 2019, 08:21
Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Под Сызранью бешеная кошка искусала маму и ее 11-летнего сына

Случай нападения животного на людей был зафиксирован в Междучеренческе под Сызранью. Местные жители пожалели бродячую кошку и подкармливали ее, она прижилась во дворе и охотно играла с 11-летним мальчиком – сыном хозяев дома. Но в какой-то момент ласковая кошечка превратилась 
25 июня 2019, 05:31
Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Более 200 пассажиров четыре часа ждали вылета рейса Самара - Анталья

Во вторник, 25 июня, в самарском аэропорту задержали вылет рейса Самара - Анталья авиакомпании Onur Air (Турция). Пассажирам пришлось ждать четыре часа, прежде чем они смогли занять свои места в самолете. По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Кристины Кулик, на 
25 июня 2019, 05:01
В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

В Тольятти наградят более 400 выпускников-медалистов

Во вторник, 25 июня, в Тольятти в культурном центре "Автоград" пройдет мероприятие, посвященное выпускникам-медалистам. В этом году 464 учащихся школ, гимназий и лицеев получили медаль «За особые успехи в учении». Как отметили представители департамента образования Тольятти, это лучший результат по 
25 июня 2019, 04:29
В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

В Самаре Заводское шоссе отремонтируют до Авроры

Заводское шоссе в Самаре все-таки отремонтируют до конца. Как говорится в сообщении на портале госзакупок, работы на 2-й очереди участка от улицы Авроры до XXII Партсъезда будет вести единственный участник торгов компания "Автодоринжиниринг". Общая сумма контракта около 655 миллионов рублей.
25 июня 2019, 04:20
В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В Жигулевске утонул 10-летний мальчик

В понедельник, 24 июня, в Жигулевске произошла трагедия на воде. В 13:20 дежурному ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области рассказали, что спасатели извлекли из Волги тело 10-летнего ребенка. Погибший находился в 150 метрах от муниципального пляжа. На месте 
25 июня 2019, 11:25
В блогах: спили ветку - спаси дерево!

В блогах: спили ветку - спаси дерево!

В одном из дворов на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной на детскую площадку упало дерево. Как пишут в сообществе "Услышано Самара" соцсети «ВКонтакте», оно лежит второй день. Автор поста возмущается: «Пришли бабулечки - поохали. Пришли дети — полазили. Пришли 
25 июня 2019, 08:54
В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

В Сызрани подростки разбили светофор и подкладывали камни на железнодорожные пути

Правоохранителям позвонила дежурная станции Сызрань-2 и рассказала, что в районе поселка Сердовино подростки кладут посторонние предметы перед приближающимся грузовым составом. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних выехали на место и нашли четырех школьников — местных ребят в возрасте от 9 до 
14 мая 2019, 04:18
В Самарской области мужчина попал под поезд и остался без стопы

В Самарской области мужчина попал под поезд и остался без стопы

В четверг, 25 апреля, в Самарской области на 1063 км Куйбышевской железной дороги на перегоне «Томылово - Жигули» под Новокуйбышевском мужчина попал под грузовой поезд. 63-летний местный житель остался в живых, но лишился правой стопы и получил открытый перелом левой 
26 апреля 2019, 08:44
В Самарской области электричка врезалась в легковушку: пострадал водитель

В Самарской области электричка врезалась в легковушку: пострадал водитель

В четверг, 18 апреля, на железной дороге в Самарской области случилось ДТП. В 21:24 на переезде на станции Жигулевское Море легковой автомобиль столкнулся с пригородным поездом. В результате аварии пострадал шофер легковушки. 

- Сход подвижного состава не произошел, устройства инфраструктуры 
19 апреля 2019, 10:05
83-летнюю бабушку едва не «утащило» ветром под поезд на станции Новоотрадная

83-летнюю бабушку едва не «утащило» ветром под поезд на станции Новоотрадная

ЧП произошло вчера, 15 марта, на станции Новоотрадная Самарской области. В результате пострадала 83-летняя женщина, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратуре.

По информации надзорного ведомства, около 21:00 пенсионерка переходила жд-пути по настилу перед грузовым поездом. Ее сопровождала 52-летняя дочь. От исходящих от состава, 

16 марта 2019, 04:12
В Самаре маршрутка врезалась в такси и протаранила забор

В Самаре маршрутка врезалась в такси и протаранила забор

Сегодня, 4 сентября, около 11-00 на улице Уральской в Самаре произошло дорожно-транспортное происшествие. Там столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль с логотипом такси, передает портал «Волга Ньюс».
 
По словам очевидцев, маршрутка двигалась в направлении Кряжа. Напротив дома № 31 
4 сентября 2016, 04:45
В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям

В Самаре на Кряжу поезд размазал парня по путям

Сегодня, 4 июня, около 12:30 в Самаре в районе ЖД-станции Кряж произошел несчастный случай на железнодорожном переезде, передает портал 63.ru.

Как сообщают очевидцы происшествия, поезд буквально размазал молодого человека по рельсам и шпалам.

Оперативно прибывшим на место 
4 июня 2016, 11:40
Под Самарой в 2017 году начнется стройка жилья по проекту «Кряж»

Под Самарой в 2017 году начнется стройка жилья по проекту «Кряж»

В 2017 году в Волжском районе под Самарой начнется строительство нового жилого комплекса. Администрация села Лопатино и Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) подписали договор аренды земельного участка площадью более 1000 гектаров. В настоящее время там расположен племенной завод 

16 мая 2016, 12:48
В Самаре солдат-срочник умер от огнестрельного ранения головы

В Самаре солдат-срочник умер от огнестрельного ранения головы

Из военной части, расположенной в поселке Кряж на улице Утевской, в медицинский городок на 116-м километре привезли молодого человека с огнестрельным ранением. Известно, что ему 20 лет и призвали его из Перми. Спасти юношу врачи не смогли. Сейчас ведется доследственная 
29 января 2016, 04:33
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