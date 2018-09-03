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Материалы по теме:

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани

ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло в ночь на понедельник в Сызрани. По информации регионального Главка, 18-летний водитель ВАЗ-2112 ехал по улице Смирницкой со стороны переулка Степной в сторону улицы Энгельса. Автолюбитель не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди 

3 сентября 2018, 01:08
«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре

«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре

Поздно вечером в воскресенье произошла крупная авария в районе съезда с Южного моста в Самаре. Примерно в 22:30 2 сентября 30-летний водитель ВАЗ 2110 превысил скорость, но не сумел справиться с управлением, и его легковушка врезалась в трактор Амкодор, стоявший 
3 сентября 2018, 10:15
Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП

Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, 
3 сентября 2018, 08:28
Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
 
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел 
2 сентября 2018, 05:33
«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб

«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб

Видеорегистратор одного из водителей запечатлел момент резонасного ДТП, которое произошло вчера, 1 сентября, утром в Тольятти на пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября.

Как уже сообщала ТЕРРА, водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб. 
2 сентября 2018, 04:19
Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан

Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан

Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров.  Он расположен в Западных Альпах 
26 августа 2018, 04:03
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»

Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»

Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала 
16 августа 2018, 08:35
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