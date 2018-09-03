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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
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3 сентября 2018, 03:07
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43
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Молодой водитель устроил аварию с тремя машинами в Сызрани
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3 сентября 2018, 01:08
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«Десятка» догнала трактор на Южном мосту в Самаре
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3 сентября 2018, 10:15
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Под Тольятти «двенадцатая» ушла в кювет после ДТП
Полицейские выясняют подробности крупной автоаварии, которая произошла под Тольятти. На 8-м километре трассы Тольятти - Хрящевка столкнулись ВАЗ 2112 и «Лада Калина». По словам очевидцев в группе «ДТП 163», «двенадцатая» нырнула в кювет, а у второй легковушки деформирован бампер, …
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3 сентября 2018, 08:28
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Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани
Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел …
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2 сентября 2018, 05:33
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«Спас жизнь велосипедисту»: появилось видео ДТП в Тольятти, где Mazda «намотало» на столб
Видеорегистратор одного из водителей запечатлел момент резонасного ДТП, которое произошло вчера, 1 сентября, утром в Тольятти на пересечении улицы Ленина с бульваром 50-летия Октября.
Как уже сообщала ТЕРРА, водитель Mazda 3 на полном ходу влетел в бетонный столб. …
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2 сентября 2018, 04:19
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Ближе к звездам: Космонавт из Сызрани покорил Монблан
Российский космонавт, Герой России Михаил Корниенко 23 августа покорил очередную вершину, сообщает Центр подготовки космонавтов на своей странице в Instagram. На этот раз сызранец взошел на гору Монблан, - кристаллический массив, высотой 4810 метров. Он расположен в Западных Альпах …
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26 августа 2018, 04:03
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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Сызрани присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»
Сызрани присвоено почетное звание «Город трудовой и боевой славы» постановлением губернатора Дмитрия Азарова № 145 от 14 августа. Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.
Статус присвоен за вклад в развитие промышленного и оборонного потенциала …
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16 августа 2018, 08:35