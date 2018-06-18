«Самарские коммунальные системы» рассказали о первых итогах применения «позорных пирамид» в борьбе с должниками. Напомним, этот метод коммунальщики запустили в работу некоторое время назад. Рядом со зданиями, в которых располагаются самые злостные неплательщики, специалисты устанавливают бетонную пирамиду с надписью «Здесь живет должник». Конструкция не покидает своего «поста» до тех пор, пока абонент не разберется с финансовыми претензиями.
За последнее время, благодаря пирамиде, с должников удалось собрать около полумиллиона рублей. Причем организации предпочитают не доводить дело до установки изваяния. Они ликвидируют денежные «хвосты» сразу после получения извещения о том, что конструкцию скоро могут привезти.
«Тридцати должникам – юридическим лицам СКС были готовы привезти позорное напоминание о задолженности, и каждый раз недобросовестный абонент бросал все дела и находил возможность погасить долги. В результате из 541 454 рублей долгов 451 424 рубля были оплачены сразу, а на оставшуюся сумму получены гарантийные письма. Эффект превзошел ожидания», - сообщает компания.
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