Конференция «Практика коучинга в организациях», прошедшую в Самаре в рамках Международной недели коучинга IСF объединила менеджеров ведущих компаний Самары и области. В условиях современных экономических реалий, коучинг - это не только инструментарий раскрытия потенциала сотрудников и лидерских качеств руководителя, но и, без преувеличений, спасательный круг для бизнеса. Главной темой конференции стали корпоративные отношения.
Татьяна Мокшина, генеральный директор агентства коммуникаций "Пратон", бизнес-тренер:
- Каждой организации сегодня нужны не просто рабский труд и повиновение, а нужен творческий труд. А для того, чтобы это получить, нужно, чтобы человек, который работает в организации, был вдохновлён и работал в состоянии осознанности. И, мне кажется, коучинг в этом смысле очень современный, очень важный инструмент, потому что он, первое - повышает уровень осознанности, т.е. человек соединяется с самим собой, а значит, он лучше осознаёт свои цели и намерения.
Второе - коучинг вдохновляет. Вдохновляет на какие-то цели, проекты. Это тоже очень интересно и полезно для любой компании.
Своим опытом в выстраивании эффективной командной работы, управлении масштабными проектами с участниками конференции делились их коллеги из ведущих компаний, работающих в секторах банковских, консалтинговых и телекоммуникационных услуг, а также профессиональные бизнес-тренеры федерального и мирового уровней.
Перед участниками мероприятия выступили генеральный директор «Академии корпоративного менеджмента» Федор Афанасьев, профессиональный коуч, кандидат экономических наук Дмитрий Риман, начальник по работе с персоналом Объединенного сервисного центра Сбербанка Катарина Андреева, ведущий тренер Международного Эриксоновского университета Любовь Горелова и корпоративный тренер ПАО «Ростелеком» Наталья Клюева. По мнению участников конференции, рассказ о практике российских и международных компаний оказался чрезвычайно полезным: кейсы, представленные спикерами, можно смело брать в работу организациям самого разного профиля деятельности.
Любовь Горелова, ведущий тренер МЭУК, PCC ICF Coach, организатор IV открытой региональной конференции "Практика коучинга в организации":
- Мы приглашаем тех, кто когда-то учился у нас. Это коллеги из разных бизнесов. Они практики.. Это всегда интересно. Потому что это готовые кейсы. То, что вы можете взять и применить на рабочем месте. Есть такие статистические данные о том, как применение кочинга на рабочий процесс влияет. Оно повышает производительность труда, улучшает атмосферу в коллективе, задействует резервный потенциал. Мы знаем, что у человека всегда есть незадействованный внутренний потенциал. Он помогает нам эти ресурсы подключить.
Участники выразили готовность применить полученные советы и знания на практике, а также продолжить обучение. Организаторы конференции выразили благодарность генеральному информационному партнеру АО ТРК «ТЕРРА» и информационному партнеру: агентству коммуникаций «Пратон».