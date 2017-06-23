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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Сколько заработали самарские банки в мае?

Сколько заработали самарские банки в мае?

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Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарец придумал, как грабить банкоматы, но не смог

Самарские силовики раскрыли попытку ограбления банкомата. Преступление было совершено в ночь на 12 января в Промышленном районе. По данным полиции, грабитель пытался взломать терминал самообслуживания, установленный в помещении одного из самарских банков.  Он пытался вывести технику из строя с помощью 

20 июня 2017, 09:28
Правление «Солидарности» возглавил выходец из ЦБ Николай Меркулов

Правление «Солидарности» возглавил выходец из ЦБ Николай Меркулов

С 1 июня на должность председателя правления самарского банка «Солидарность» назначен Николай Меркулов. В конце мая его кандидатуру согласовал российский Центробанк, выходцем из которого и является топ-менеджер.

Меркулов родился в 1961 году. Он является выпускником Ивановского госуниверситета, затем повысил квалификацию в 

7 июня 2016, 04:09
«Роснефть» продаст свою долю в самарском банке «Солидарность»

«Роснефть» продаст свою долю в самарском банке «Солидарность»

Компания «Роснефть» планирует продать доли в 5 банках как непрофильные активы группы. В частности, речь идет об 0,000000001% в самарском банке "Солидарность", сообщает ТАСС. Также нефтяники намерены найти покупателей на доли в иркутском «Байкалинвестбанке», оренбургском "Нико-банке", краснодарском "Идея банке", московском 

20 мая 2016, 05:05
Президентом самарского банка «Солидарность» избран экс-прокурор Москвы Сергей Куденеев

Президентом самарского банка «Солидарность» избран экс-прокурор Москвы Сергей Куденеев

По информации телерадиокомпании «ТЕРРА», бывший силовик будет выполнять в «Солидарности» только представительские функции, а реальным управлением кредитного учреждения займется врио председателя правления - Станислав Волошин.

Совет директоров банка «Солидарность» избрал нового президента кредитной организации. Им стал бывший прокурор Москвы 
8 апреля 2016, 03:23
В самарском банке «Солидарность» обновился руководящий состав

В самарском банке «Солидарность» обновился руководящий состав

Как сообщается на официальном портале учреждения, его возглавил председатель совета директоров компании «Зарубежэнергопроект» Вячеслав Арбузов. Временная администрация АСВ прекратила свою деятельность, но будет контролировать оздоровление банка «Солидарность» через своего представителя. Он назначен врио председателя правления. 

Фото: скриншот из видео 
18 февраля 2016, 02:19
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