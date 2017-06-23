С 1 июня на должность председателя правления самарского банка «Солидарность» назначен Николай Меркулов. В конце мая его кандидатуру согласовал российский Центробанк, выходцем из которого и является топ-менеджер.

Меркулов родился в 1961 году. Он является выпускником Ивановского госуниверситета, затем повысил квалификацию в …