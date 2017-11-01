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Страховой случай: оформление ДТП по-новому
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31 октября 2017, 01:20
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В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"
Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут …
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27 октября 2017, 09:43
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ГИБДД: Настоятельно рекомендуем самарским водителям «переобуться»
В связи со снижением температуры воздуха, региональное управление ГИБДД опубликовало рекомендации для участников дорожного движения.
Ведомство рекомендовало водителям быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Автомобилистам следует быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал …
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24 октября 2017, 10:59
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Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?
С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен …
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20 октября 2017, 11:18
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В Тольятти нетрезвый водитель выбил стекло в патрульной машине
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24 марта 2014, 10:50