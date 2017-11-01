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Материалы по теме:

Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Страховой случай: оформление ДТП по-новому

Новый административный регламент ГИБДД действует уже больше недели. Одно из главных и самых спорных изменений в нем — отмена справки о ДТП для страховых компаний. Это может привести к усложнению процесса выплат и увеличению срока рассмотрения страховых случаев.
Согласно правилам 

31 октября 2017, 01:20
В блогах:

В блогах: "Нечто непонятное происходит на Московском шоссе"

Блогер a_n_a_r_x_i_s_t предположил, что "Яндекс" и ГИБДД могут находиться в сговоре: "Нечто непонятное происходит последние несколько дней на отреставрированном Московском шоссе. Едешь себе, никого не трогаешь, при разрешенной скорости в 60 км/ч и не наказании до 80, и тут 
27 октября 2017, 09:43
ГИБДД: Настоятельно рекомендуем самарским водителям «переобуться»

ГИБДД: Настоятельно рекомендуем самарским водителям «переобуться»

В связи со снижением температуры воздуха, региональное управление ГИБДД опубликовало рекомендации для участников дорожного движения.
 
Ведомство рекомендовало водителям быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях. Автомобилистам следует быть крайне аккуратными, избегать резких маневров и перестроений, соблюдать интервал 
24 октября 2017, 10:59
Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

Вступил в силу новый регламент ГИБДД: что разрешили и запретили полицейским?

С пятницы, 20 октября, в России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Теперь госавтоинспекторам разрешено останавливать машины вне стационарных постов, даже если водители ничего не нарушают. При этом забирать права на месте нарушения запрещено. В случае необходимости водитель должен 

20 октября 2017, 11:18
В Тольятти нетрезвый водитель выбил стекло в патрульной машине

В Тольятти нетрезвый водитель выбил стекло в патрульной машине

Инцидент произошел 23 марта около 12:30 во дворе на ул. Гидротехнической. Водитель 1989 года рождения врезался в два припаркованных автомобиля, сообщает региональное ГУ МВД. Очевидцы задержали мужчину и вызвали полицию. Сотрудники ДПС, прибывшие на место, предложили водителю оформить документы и 

24 марта 2014, 10:50
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