В пятницу, 2 июня, в центре Самары ограничат движение транспорта в связи с проведением крестного хода. Он приурочен ко дню святителя Алексия, которого православные почитают как небесного покровителя Самары.

По сообщению мэрии, с 10 часов утра ход пройдет по улице Некрасовской …