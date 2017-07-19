В среду, 19 июля, самарские православные верующие отправились в крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери, построенного в селе Каменный Брод. В 7 утра на Хлебной площади прошел молебен, после чего паломники пошли в двухдневный поход в Красноармейский район. В дорогу их провожала съемочная группа ТРК «ТЕРРА». Крестный ход пройдет через Новокуйбышевск. Автомобилистам рекомендуют заранее продумывать свои маршруты. Подробности - в вечернем выпуске новостей, в 18:45 .
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Крестный ход в Каменный Брод
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18 июля 2017, 01:57
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18 июля День памяти Сергия Радонежского
18 июля православные отмечают день памяти преподобного Сергия Радонежского, которого считают небесным покровителем России и основателем монашества на Руси.
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18 июля 2017, 01:53
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В Самаре временно перекроют 12 улиц
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17 июля 2017, 08:24
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Завтра, 17 июля, в Самаре перекроют дороги из-за Крестного хода
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16 июля 2017, 08:00
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Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж
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16 июля 2017, 03:05
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В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.
Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
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28 июня 2017, 10:51
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Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»
Осенью в московском «Театре на Таганке» состоится премьера нового спектакля, поставленного Денисом Бокурадзе. Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» принял участие в проекте «Репетиции» и предложил поставить пьесу Александра Вампилова «Старший сын». Руководство «Таганки» заявку одобрило. На этой неделе состоялась первая …
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23 июня 2017, 02:39
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В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками
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13 июня 2017, 11:36
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4 июня православные самарцы отпразднуют День Святой Троицы
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2 июня 2017, 06:34
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В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход
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2 июня 2017, 09:30
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4 июня 2017 - День Святой Троицы
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1 июня 2017, 01:14