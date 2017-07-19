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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Крестный ход в Каменный Брод

Крестный ход в Каменный Брод

19 июля в Самаре стартует Крестный ход, приуроченный к 185-летию храма в честь Казанской иконы Божией Матери.
18 июля 2017, 01:57
18 июля День памяти Сергия Радонежского

18 июля День памяти Сергия Радонежского

18 июля православные отмечают день памяти преподобного Сергия Радонежского, которого считают небесным покровителем России и основателем монашества на Руси.
Именно он организовал поселение отшельников под Москвой, которое впоследствии превратилось в духовный центр русского православия - Троице-Сергиеву лавру.
В государственную историю 

18 июля 2017, 01:53
В Самаре временно перекроют 12 улиц

В Самаре временно перекроют 12 улиц

В понедельник, 17 июля, в Самаре временно будет ограничено движение транспорта на участках 12 улиц. По ним пройдет Крестный ход, посвященный памяти последнего русского царя Николая II и его семьи. Начало запланировано на 10:20. Ожидается около трехсот участников, сообщили в 

17 июля 2017, 08:24
Завтра, 17 июля, в Самаре перекроют дороги из-за Крестного хода

Завтра, 17 июля, в Самаре перекроют дороги из-за Крестного хода

Завтра, 17 июля, в связи с проведением Крестного хода, посвященного памяти последнего русского царя Николая II и его семьи, будет временно ограничено движение транспорта:

·         по улице Ерошевского - от Мичурина до Маломосковской;
·         по улице Маломосковская - от 
16 июля 2017, 08:00
Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

Стрит-арт с берёзками: В Новокуйбышевске на фасаде хрущевки нарисовали пейзаж

В Самарской области появится несколько объектов которые не стыдно будет показать туристам. Речь идёт о фасадах жилых домов в Новокуйбышевске — местные художники стрит-арта украшают красивыми рисунками, пишет progorodnsk.

По двум адресам рисунки уже готовы. По ещё одному — 
16 июля 2017, 03:05
В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу

В Новокуйбышевске рухнул гусеничный кран: рабочий сломал ногу

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия на одной из строек в Новокуйбышевске. Там рухнул гусеничный кран. Видео с места происшествия сняли очевидцы.

Как пишет 63.ru, инцидент случился на улице Свердлова. В результате рабочий сломал ногу. Его госпитализировали в больницу.
28 июня 2017, 10:51
Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»

Худрука театра-студии «Грань» Дениса Бокурадзе пригласили работать в «Таганке»

Осенью в московском «Театре на Таганке» состоится премьера нового спектакля, поставленного Денисом Бокурадзе. Художественный руководитель новокуйбышевского театра-студии «Грань» принял участие в проекте «Репетиции» и предложил поставить пьесу Александра Вампилова «Старший сын». Руководство «Таганки» заявку одобрило. На этой неделе состоялась первая 
23 июня 2017, 02:39
В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В сгоревшей машине нашли труп самарца, убитого подростками

В Новокуйбышевске расследуют уголовное дело о групповом убийстве человека. Обвинения предъявлены четверым – двое из них подростки 17 лет. Труп погибшего нашли в багажнике сгоревшей машины.
 
По данным следствия, преступление было совершено в ночь с 20 на 21 мая 

13 июня 2017, 11:36
4 июня православные самарцы отпразднуют День Святой Троицы

4 июня православные самарцы отпразднуют День Святой Троицы

Православные верующие готовятся встретить один из главных христианских праздников — День Святой Троицы.

В этом году он выпадает на 4 июня - воскресенье. Праздник символизирует триединую сущность Бога и отмечается на 50-й день после Пасхи, то есть после Воскресения Христова. В 

2 июня 2017, 06:34
В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход

В центре Самары ограничат движение – пройдет крестный ход

В пятницу, 2 июня, в центре Самары ограничат движение транспорта в связи с проведением крестного хода. Он приурочен ко дню святителя Алексия, которого православные почитают как небесного покровителя Самары.

По сообщению мэрии, с 10 часов утра ход пройдет по улице Некрасовской 

2 июня 2017, 09:30
4 июня 2017 - День Святой Троицы

4 июня 2017 - День Святой Троицы

Православные верующие начинают готовиться к одному  из  главных христианских праздников — Дню Святой Троицы, к которому дома должен быть полный порядок и чистота.
В этом году Троица  выпадает на 4 июня - воскресенье. Праздник  символизирует триединую сущность Бога и отмечается 

1 июня 2017, 01:14
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